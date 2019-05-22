Reuters: з евакуацією "брудної нафти" з Росії виникли проблеми

У квітні Росія призупинила потоки нафти по трубопроводу в Східну Європу і Німеччину через забруднену нафту.

Згідно з планом по відновленню, французька нафтова компанія Total мала перенести левову частку брудної нафти на свій нафтопереробний завод в німецькому місті Лойна, щоб розбавити і переробити її там, повідомили джерела Reuters.

План, про який раніше не повідомлялося, мав був дозволити трубопроводу відновити чисті поставки нафти після відключення, що триває вже четвертий тиждень.

Але минулого тижня на нафтопереробному заводі в Лойна стався серйозний збій і багато його підрозділів були зупинені після відмови обладнання, який, за словами джерел, можливо, був пов'язаний з переробкою брудної нафти.

Збій в роботі заводу, який може тривати, принаймні, ще один тиждень, зірвав план по евакуації брудної нафти. Близько 8-9 мільйонів барелів забрудненої нафти вартістю 560-630 мільйонів доларів в нормальних умовах все ще знаходяться в трубопроводі, пише видання.

"План звалився. Хтось повинен придумати план "В". На даний момент немає плану "B". Це тупик", - сказало джерело в галузі, що бере участь в дискусіях про евакуацію брудної нафти.

Криза, що виникла через брудну нафту, став для Росії, найбільшого в світі експортера нафти, найбільшим за всю історію перебоїв з поставками, пише видання.

Так, транзит через "Дружбу" був зупинений, через що нафта досягла шестимісячного максимуму - вище 75 доларів за барель. Ситуація поставила під сумнів репутацію Росії, як експортера, в умовах зростаючої конкуренції з США та Близьким Сходом.

Органічний хлорид повинен бути видалений до того, як масло потрапить в ланцюжок поставок, так як це може пошкодити обладнання для переробки. Брудну нафту необхідно видалити з трубопроводу і зберігати, щоб можна було розбавити її чистою.

Крім Лойна, північна гілка "Дружби" поставляє на німецький нафтопереробний завод Schwedt, співвласником якого є Роснефть, ENI і Shell. Він також відвантажує нафту на нафтопереробні заводи PKN Orlen і Grupa Lotos в Польщі.

"Schwedt дотримуватиметься набагато більш обережного підходу до збору брудної нафти після відключення в Лойні", - сказало друге торгове джерело видання.

Третє джерело повідомило, що Schwedt не приймав брудну нафту.

Росія неодноразово обіцяла відновити постачання чистої нафти в напрямку Білорусі, Польщі та Німеччини "протягом декількох днів". Але цього ще не сталося, і навіть коли це станеться, це не означатиме, що криза закінчена, вважають трейдери.

"Всі ці новини про відновлення чистих нафтових потоків не мають сенсу. Брудна нафту все ще блокує трубопроводи", - сказало першие джерело в галузі.

Російські представники зустрінуться з європейськими трубопровідними компаніями і покупцями нафти пізніше цього тижня, щоб обговорити ситуацію.

Четверте галузеве джерело, знайоме з дискусіями, сказало, що однією з пропозицій по евакуації брудної нафти було реверсування трубопроводу і відкачування нафти з Польщі, Німеччини та Білорусі назад в Росію для зберігання і розведення.

Але нафта вже переходила з рук в руки кілька разів, а російський уряд зібрав податки і мита після того, як вона перетнула кордон.

Всі ці платежі повинні бути скасовані в безпрецедентний крок для російського уряду і нафтової промисловості, сказало четверте джерело.

Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що західні компанії заморозили платежі по нафті з трубопроводу "Дружба".