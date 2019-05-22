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Reuters: с эвакуацией "грязной нефти" из России возникли проблемы

Reuters: с эвакуацией "грязной нефти" из России возникли проблемы

Киев  •  УНН

 • 10958 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Надежды на скорейшее возобновление экспорта нефти из России в Польшу и Германию через трубопровод "Дружба" угасают после того, как планы по удалению грязной нефти из трубопровода потерпели серьезную неудачу на прошлой неделе. Об этом изданию Reuters сообщили три источника в отрасли, передаёт УНН.

В апреле Россия приостановила потоки нефти по трубопроводу в Восточную Европу и Германию из-за загрязненной нефти. Согласно плану по возобновлению, французская нефтяная компания Total должна была перенести львиную долю грязной нефти на свой нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Лойна, чтобы разбавить и переработать ее там, сообщили источники Reuters.

План, о котором ранее не сообщалось, должен был позволить трубопроводу возобновить чистые поставки нефти после отключения, продолжающегося уже четвертую неделю.

Но на прошлой неделе на нефтеперерабатывающем заводе в Лойне произошел серьезный сбой и многие его подразделения были остановлены после отказа оборудования, который, по словам источников, возможно, был связан с переработкой грязной нефти.

Сбой в работе завода, который может длиться, по крайней мере, еще одну неделю, сорвал план по эвакуации грязной нефти. Около 8-9 миллионов баррелей загрязненной нефти стоимостью 560-630 миллионов долларов в нормальных условиях все еще находятся в трубопроводе, пишет издание.

"План рухнул. Кто-то должен придумать план "В". На данный момент нет плана "B". Это тупик", - сказал источник в отрасли, участвующий в дискуссиях об эвакуации грязной нефти.

Кризис, возникший из-за грязной нефти, стал для России, крупнейшего в мире экспортера нефти, крупнейшим за всю историю перебоев с поставками, пишет издание.

Так, транзит через "Дружбу" был остановлен, из-за чего нефть достигла шестимесячного максимума - выше 75 долларов за баррель. Ситуация поставила под сомнение репутацию России, как экспортера, в условиях растущей конкуренции с США и Ближним Востоком.

Органический хлорид должен быть удален до того, как масло попадет в цепочку поставок, так как это может повредить оборудование для переработки. Грязную нефть необходимо удалить из трубопровода и хранить, чтобы можно было разбавить её чистой.

Помимо Лойна, северная ветка "Дружбы" поставляет на немецкий нефтеперерабатывающий завод Schwedt, совладельцем которого являются Роснефть, ENI и Shell. Он также отгружает нефть на нефтеперерабатывающие заводы PKN Orlen и Grupa Lotos в Польше.

"Schwedt будет придерживаться гораздо более осторожного подхода к сбору грязной нефти после отключения в Лойне", - сказал второй торговый источник издания.

Третий источник сообщил, что Schwedt не принимал грязную нефть.

Россия неоднократно обещала возобновить поставки чистой нефти в направлении Беларуси, Польши и Германии "в течение нескольких дней". Но этого еще не произошло, и даже когда это произойдет, это не будет означать, что кризис окончен, считают трейдеры.

"Все эти новости о возобновлении чистых нефтяных потоков не имеют смысла. Грязная нефть все еще блокирует трубопроводы", - сказал первый источник в отрасли.

Российские представители встретятся с европейскими трубопроводными компаниями и покупателями нефти позже на этой неделе, чтобы обсудить ситуацию.

Четвертый отраслевой источник, знакомый с дискуссиями, сказал, что одним из предложений по эвакуации грязной нефти было реверсирование трубопровода и откачка нефти из Польши, Германии и Беларуси обратно в Россию для хранения и разбавления.

Но нефть уже переходила из рук в руки несколько раз, а российское правительство собрало налоги и таможенные пошлины после того, как она пересекла границу.

Все эти платежи должны быть отменены в беспрецедентном шаге для российского правительства и нефтяной промышленности, сказал четвертый источник.

Как сообщал УНН, ранее стало известно, что западные компании заморозили платежи по нефти из трубопровода "Дружба".

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