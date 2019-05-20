Reuters: Западные компании заморозили платежи по нефти из трубопровода "Дружба"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Французская нефтяная компания Total и итальянская ENI приостановили выплаты российским поставщикам, которые продали им загрязненную нефть по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.
Так, западные нефтяные компании заявили российским поставщикам, которые будут готовы к осуществлению платежей, когда будет согласована компенсация. По данным Reuters, платеж должны были провести 15 мая.
В агентстве также отметили, что теоретически западные покупатели имеют право отказаться платить за поставленную им нефть, если ее качество не соответствует прописанной в контрактах.
Однако, согласно российскому законодательству, они обязаны сначала заплатить, а потом добиваться выплаты компенсаций.
Напомним, транзит нефти через Украину будет восстановлен после согласования с ЕС.
19 апреля белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба" из России.
23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. На следующий день нефтепровод "Гомельтранснефть Дружба" остановил транзит загрязненной российской нефти в Европу после сообщения оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.
25 апреля "Укртранснафта" вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды".
В министерстве энергетики России подтвердили факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, которое применяют как растворитель жиров и парафинов. Это вещество обладает сильным коррозионным действием.
Как сообщал УНН, российская компания-монополист "Транснефть", которая является оператором магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, выплатит компенсации за загрязнение нефти в магистральном трубопроводе "Дружба".
Компании "Укртранснафта" и российская "Транснефть" уже обсудили компенсации расходов на вытеснение некондиционной нефти из трубопровода "Дружба".