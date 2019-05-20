Транзит нафти через Україну буде поновлено після погодження з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Українська сторона відновить транзит нафти через свою територію, коли отримає від Європейської сторони підтвердження про готовність приймати нафту. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укртранснафти”.
“20 травня о 00.00 годині АТ „Укртранснафта“ відповідно до погодженого операторами „Дружби“ графіку відновила транзит російської нафти до європейських споживачів. З початку доби нафтотранспортна компанія України прокачала 4 тис. тонн нафти у напрямку ЄС та призупинила прокачку у зв’язку з необхідністю виконання додаткових технологічних операцій із заміщення нафти у трубопроводах станції. Водночас від АТ „MOL“ отримано повідомлення про технічні проблеми на їх стороні”, — повідомили у прес-службі.
Відтепер українська сторона очікує підтвердження від угорської сторони отримувати нафту.
“Відтак, Укртранснафта відновить перекачку сировини нафтопроводом „Дружба“ після підтвердження готовності угорською стороною приймати нафту” , - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, відновлення постачання нафти було заплановане на сьогодні, 20 травня.
Нафтопровід "Дружба" забезпечує поставки нафти на білоруські НПЗ і її транзит до Європи через Білорусь, Польщу і Україну.
Раніше в українській компанії "Укртранснафта" заявляли, що забезпечення транзиту російської нафти українською територією відбуватиметься у стандартному режимі з 20 травня. Компанія підкреслила, що відновлює транзит нафти до ЄС згідно з погодженим усіма учасниками маршруту нафтопроводу "Дружба" графіком.
У середині квітня білоруський концерн "Белнефтехим" повідомив про різке погіршення якості нафти, що надходить з Росії по "Дружбі". У результаті низка країн припинили транзит і переробку російської нафти.
Джерело забруднення експортної нафти було виявлене на ділянці Самара - Унеча. У російській "Транснефти" заявили, що забруднення нафти в трубопроводі було навмисним. За фактом забруднення у РФ було порушено кримінальну справу. У СК РФ заявили, що "брудна" нафта була завантажена в нафтопровід для приховування розкрадань сировини.