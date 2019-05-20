Транзит нефти через Украину будет восстановлен после согласования с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Украинская сторона возобновит транзит нефти через свою территорию, когда получит от Европейской стороны подтверждение о готовности принимать нефть. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укртранснафты".
"20 мая в 00.00 часов АО "Укртранснафта" в соответствии с согласованным операторами "Дружбы" графику возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. С начала суток нефтетранспортная компания Украины прокачала 4 тыс. тонн нефти в направлении ЕС и приостановила прокачку в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах станции. В то же время от АО "MOL" получено сообщение о технических проблемах на их стороне", - сообщили в пресс-службе.
Отныне Украинская сторона ожидает подтверждения от венгерской стороны получать нефть.
"Следовательно, Укртранснафта восстановит перекачку сырья по нефтепроводу "Дружба" после подтверждения готовности венгерской стороной принимать нефть", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, возобновление поставок нефти было запланировано на сегодня, 20 мая.
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину.
Ранее в украинской компании "Укртранснафта" заявляли, что обеспечение транзита российской нефти по украинской территории будет происходить в стандартном режиме с 20 мая. Компания подчеркнула, что восстанавливает транзит нефти в ЕС в соответствии с согласованным всеми участниками маршрута нефтепровода "Дружба" графику.
В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили транзит и переработку российской нефти.
Источник загрязнения экспортной нефти было обнаружено на участке Самара - Унеча. В российской "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было преднамеренным. По факту загрязнения в РФ было возбуждено уголовное дело. В СК РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.