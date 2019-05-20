Reuters: Західні компанії заморозили платежі по нафті з трубопроводу "Дружба"

Так, західні нафтові компанії заявили російським постачальникам, що будуть готові до здійснення платежів, коли буде погоджена компенсація. За даними Reuters, платіж повинні були провести 15 травня.

В агентстві також зазначили, що теоретично західні покупці мають право відмовитися платити за поставлену їм нафту, якщо її якість не відповідає прописаній в контрактах.

Однак, за російським законодавством, вони зобов'язані спочатку заплатити, а потім домагатися виплати компенсацій.

Нагадаємо, транзит нафти через Україну буде поновлено після погодження з ЄС.

19 квітня білоруський концерн "Белнефтехим" заявив про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу "Дружба" з Росії.

23 квітня Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. На наступний день нафтопровід "Гомельтранснафта Дружба" зупинив транзит забрудненої російської нафти в Європу після повідомлення оператора польської ділянки "Дружби" PERN про те, що НПЗ в Польщі і Німеччині не можуть приймати і переробляти нафту з такими показниками.

25 квітня "Укртранснафта" вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир-Броди".

У міністерстві енергетики Росії підтвердили факт забруднення російської нафти діхлоретаном – токсичною речовиною, яку застосовують як розчинник жирів і парафінів. Ця речовина має сильну корозійну дію.

Як повідомляв УНН, російська компанія-монополіст "Транснефть", яка є оператором магістральних нафтопроводів і нафтопродуктопроводів, виплатить компенсації за забруднення нафти в магістральному трубопроводі "Дружба".

Компанії "Укртранснафта" і російська "Транснефть" вже обговорили компенсації витрат на витіснення некондиційної нафти з трубопроводу "Дружба".