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Россия обещает возместить убытки за "грязную" нефть в "Дружбе"

Россия обещает возместить убытки за "грязную" нефть в "Дружбе"

Киев  •  УНН

 • 10021 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Российская компания-монополист "Транснефть", которая является оператором магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, выплатит компенсации за загрязнения нефти в магистральном трубопроводе "Дружба". Об этом в четверг, 16 мая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передает УНН со ссылкой на DW.

Он отметил, что компенсации будут выплачиваться “всем, кто докажет, что у них есть реальные убытки”. Козак предположил, что требования о компенсации будут предъявлять все стороны. “Все с пониманием к этому отнеслись, поэтому педалируют тему убытков, — отметил Козак. — Конструктивно отнеслись к этой ситуации и Польша, Украина и Венгрия, Словакия”.

По словам российского вице-премьера, в России сейчас не занимаются подсчетом этих компенсаций, а сфокусированы на физическом устранении всех последствий. Козак также добавил, что по этой теме вскоре состоится встреча на высоком уровне.

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Зато в украинской компании “Укртранснафта” в ответ на запрос DW 15 мая не смогли уточнить сумму, в которую оценивается ущерб для Украины от “грязной” российской нефти в нефтепроводе “Дружба”.

“Этот вопрос будет урегулирован впоследствии в рамках дополнительного соглашения к действующему договору о транзите российской нефти по территории Украины”, — сообщили в компании.

Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко оценивает потери страны от загрязненной российской нефти в сотни миллионов долларов США.

Напомним, 19 апреля белорусский концерн “Белнефтехим” заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу “Дружба” из России. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. На следующий день нефтепровод “Гомельтранснефть Дружба” остановил транзит загрязненной российской нефти в Европу после сообщения оператора польского участка “Дружбы” PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. 25 апреля “Укртранснафта” вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу “Мозырь-Броды”. В министерстве энергетики России подтвердили факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном — токсичным веществом, которое применяют как растворитель жиров и парафинов. Это вещество обладает сильным коррозионным действием.

Общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который накопился в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши, был оценен в пять миллионов тонн.

Как сообщал УНН, 11 мая “Укртранснафта” возобновила транзит нефти в Европейский Союз магистральным нефтепроводом.

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