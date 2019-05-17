Росія обіцяє відшкодувати збитки за "брудну" нафту в "Дружбі"

Він зазначив, що компенсації виплачуватимуться “всім, хто доведе, що у них є реальні збитки”. Козак припустив, що вимоги про компенсації пред’являтимуть усі сторони. “Всі з розумінням до цього поставилися, тому не педалюють тему збитків, — наголосив Козак. — Конструктивно поставилися до цієї ситуації і Польща, Україна, і Угорщина, Словаччина”.

За словами російського віце-прем’єра, у Росії зараз не займаються підрахунком цих компенсацій, а сфокусовані на фізичному усуненні всіх наслідків. Козак також додав, що з цієї теми невдовзі відбудеться зустріч на високому рівні.

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Натомість в українській компанії “Укртранснафта” у відповідь на запит DW 15 травня не змогли уточнити суму, у яку оцінюються збитки для України від “брудної” російської нафти у нафтопроводі “Дружба”.

"Це питання буде врегульоване згодом в рамках додаткової угоди до чинного договору про транзит російської нафти територією України”, — повідомили в компанії.

Між тим президент Білорусі Олександр Лукашенко оцінює втрати країни від забрудненої російської нафти в сотні мільйонів доларів США.

Нагадаємо, 19 квітня білоруський концерн “Белнафтохим” заявив про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу “Дружба” з Росії. 23 квітня Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. Наступного дня нафтопровід “Гомельтранснефть Дружба” зупинив транзит забрудненої російської нафти в Європу після повідомлення оператора польської ділянки “Дружби” PERN про те, що НПЗ в Польщі і Німеччині не можуть приймати і переробляти нафту з такими показниками. 25 квітня “Укртранснафта” вимушено припинила транзит нафти магістральним нафтопроводом “Мозир-Броди”. У міністерстві енергетики Росії підтвердили факт забруднення російської нафти дихлоретаном — токсичною речовиною, яку застосовують як розчинник жирів та парафінів. Ця речовина має сильну корозійну дію.

Загальний обсяг некондиційної російської нафти з високим вмістом хлорорганіки, який накопичився в трубопроводах Росії, Білорусі, України та Польщі, був оцінений в п’ять мільйонів тон.

Як повідомляв УНН, 11 травня “Укртранснафта” відновила транзит нафти до Європейського Союзу магістральним нафтопроводом.