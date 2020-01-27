Репутація Україні під ударом через рішення ЄС – Інститут агроекономіки

Він пояснив, що подібні заборони ЄС знаходяться під пристальною увагою імпортерів та конкурентів України на світовому ринку курятини.

“Так, слідом за ЄС і Білорусь запровадила обмеження поставок м’яса птиці з України та деяких інших країн, на території яких зареєстровані випадки пташиного грипу”, — розповів Пугачов.

Які наслідки матиме рішення ЄС для вітчизняних експортерів продукту — спрогнозувати складно, каже фахівець.

“Значною мірою результат залежатиме від того, наскільки швидко вдасться зняти цю заборону. Але, на жаль, нашій країні вже завдано репутаційної шкоди”, — додає він.

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В даній ситуації захищати українських виробників курятини має держава, вважає Пугачов. Для початку потрібно мінімізувати ризики спалахів пташиного грипу у майбутньому. По-друге, Україна має деталізувати досягнуті домовленості щодо торгівлі з ЄС.

“Це можна зробити шляхом підписання необхідних документів, щоб сторони не могли трактувати їх по-різному. Наразі, як відомо, заплановані термінові консультації української сторони з представниками Європейської Комісії цього і наступного тижня”, — каже Пугачов.

В останні роки відносини між Україною та Євросоюзом були партнерськими, нагадує фахівець. Так, у 2017 році Україна отримала від ЄС додаткові преференційні квоти для експорту окремих продуктів. Крім того, наприкінці 2019 року Європарламент ухвалив рішення про загальне збільшення квот на безмитне ввезення української курятини до 70 тис. тонн на рік, до 2021 року.

“Тому, якщо європейську заборону не вдасться швидко зняти, українським виробникам доведеться звертати більшу увагу на ринки тих країн, з якими існують тривалі напрацьовані контакти та успішний досвід експорту”, — інформує Пугачов.

Нагадаємо, що Євросоюз обмежив ввіз української курятини через спалах пташиного грипу, який було зафіксовано 18 січня на території ПП “Хутір”, що на Вінниччині. У “Союзі птахівників” вважають, що реакція ЄС на спалах пташиного грипу в Україні могла бути, однак не така жорстока.

Справа в тім, що ПП “Хутір” курятину за кордон ніколи не поставляло. Однак рішення ЄС торкнулося усіх українських експортерів продукту, які скрупульозно захищають своє виробництво від подібних інфекцій. Про відсутність ризику пташиного грипу на підприємствах одразу ж заявив найбільший український виробник і експортер курятини МХП.

Проте, ЄС, порушуючи попередні домовленості, заборонив ввіз м’яса птиці не точково, а з усієї України.