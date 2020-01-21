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Найбільший виробник курятини МХП заявив про відсутність ризику пташиного грипу на їхніх підприємствах

Київ • УНН

 • 20018 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Загрози спалаху грипу птиці на підприємствах Групи МХП немає. На птахофабриках дотримуються усіх необхідних заходів біобезпеки. Про це УНН повідомили у пресслужбі МХП.

Найбільший виробник курятини МХП заявив про відсутність ризику пташиного грипу на їхніх підприємствах

“Ми приймаємо усі необхідні заходи щодо недопущення спалахів захворювання на ТОВ „Вінницька птахофабрика“ Групи МХП, що розташована також у Вінницькій області (Тростянецький район) та слідкуємо за рішенням засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Немирівській районній державній адміністрації, рішенням якої буде затверджено план з ліквідації захворювання, визначено межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду.

На основі затвердженого рішення та плану компанією буде розроблено план наступних дій, про які буде проінформовано пізніше. Звертаємо увагу, що МХП як український виробник курятини № 1, має одну із найбільш прогресивних систем контролю якості та біобезпеки, яка включає понад дві тисячі параметрів щоденного контролю всього виробничого ланцюга та кінцевої продукції.

Тому завдяки вибудованій системі менеджменту якості та безпечності харчової продукції на птахофабриці буде максимально ефективно та швидко впроваджено план реагування”, — йдеться у заяві Групи МХП.

У пресслужбі також звернули увагу, що на усіх птахофабриках Групи МХП стан птиці постійно контролюється відомчою ветеринарною службою та знаходиться під пильним контролем Держпродспоживслужби. На підприємствах постійно здійснюються моніторингові дослідження Держпродспоживслужбою на грип птиці, як тієї що утримується безпосередньо на підприємстві, в домашніх угіддях і в дикій птиці.

“Загрози спалаху грипу на підприємствах немає.

У будь-якому разі, агрохолдинг МХП буде дотримуватись у своїй діяльності усіх визначених законодавством норм та правил у питаннях біобезпеки та слідкуватиме за ситуацією та інформацією від Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області”, — повідомили у МХП.

Нагадаємо, 18 січня у Вінницькій області (с. Бугаків Немирівського району Вінницької області, ПП “Хутір”) був зареєстрований випадок захворювання птиці на грип.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пташиний грип: українців закликали не купувати курятину в місцях стихійної торгівлі

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