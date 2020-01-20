Пташиний грип: українців закликали не купувати курятину в місцях стихійної торгівлі

КИЇВ. 20 січня. УНН. Пташиний грип — це інфекційне захворювання, яке викликане вірусом А. Під час спалаху пташиного грипу існує можливий ризик і для людей внаслідок безпосередніх чи близьких контактів з інфікованими птахами. Наразі немає зареєстрованих випадків, коли джерелом захворювання людей на пташиний грип було б пташине м’ясо чи яйця. Втім, аби убезпечити себе від негативних наслідків, слід утриматися від купівлі м’яса птиці у місцях стихійної торгівлі. Про це у коментарі УНН розповів начальник Управління здоров’я та благополуччя тварин Держпродспоживслужби Микола Сонько.