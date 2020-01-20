Пташиний грип: українців закликали не купувати курятину в місцях стихійної торгівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Пташиний грип — це інфекційне захворювання, яке викликане вірусом А. Під час спалаху пташиного грипу існує можливий ризик і для людей внаслідок безпосередніх чи близьких контактів з інфікованими птахами. Наразі немає зареєстрованих випадків, коли джерелом захворювання людей на пташиний грип було б пташине м’ясо чи яйця. Втім, аби убезпечити себе від негативних наслідків, слід утриматися від купівлі м’яса птиці у місцях стихійної торгівлі. Про це у коментарі УНН розповів начальник Управління здоров’я та благополуччя тварин Держпродспоживслужби Микола Сонько.
Він нагадав, що два дні тому, 18 січня, на промисловому підприємстві “Хутір”, що на Вінниччині, було зареєстровано загибель птиці. Лабораторні дослідження встановили діагноз “грип птиці” типу А, субтипу H5. Це — пташиний грип, однак підстав панікувати поки немає, заспокоїв фахівець.
“На місце спалаху уже направлена група швидкого реагування, вже розпочала свою роботу надзвичайна протиепізоотична комісія, яка затвердить межі неблагополучної зони та зони нагляду і прийме рішення про умертвіння птиці на даному підприємстві. Там, станом на 1 січня, утримувалося 98 тис. голів птахів, усі вони будуть знищені, і простим громадянам України поки що, в частині споживання продукції, немає за що непокоїтися”, — каже він.
Водночас, під час спалахів пташиного грипу краще купувати продукцію в офіційних торгівельних точках, додає Сонько.
“Ми наголошуємо, аби люди не купували продукти птахівництва — тушки птахів, яйця — у місцях стихійної торгівлі. Ці продукти треба купувати тільки на офіційних ринках — у магазинах і офіційній торговій мережі”, — пояснив Сонько, додавши, що м’ясо птиці не варто вживати без попередньої термічної обробки.
Експерти також радять під час спалаху пташиного грипу обмежити споживання “домашньої” курятини і надавати перевагу курятині промислового виробництва.
“Не можна стверджувати, що магазинна курятина — це 100% гарантія, а домашня — це завжди погано. Але ми маємо пам’ятати, що великі підприємства, які постачають свою продукцію для збуту у супермаркети, мають гарні можливості, щоб проводити контроль продукції. Плюс супермаркет видає вам чек, і ви знаєте, кому висуватимете скарги, у випадку чого. Купуючи продукт на ринку — ви нікому не поскаржитеся”, — каже керівник відділу тестування Центру експертиз “Тест” Ніна Кільдій.