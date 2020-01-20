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Грип птиці дістався України

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. У Вінницькій області зареєстровано випадок захворювання на грип птиці, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.

Грип птиці дістався України

Загибель птиці сталася у приватному підприємтсві “Хутір”, де утримувалося близько 98 тис. голів.

“В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника грипу птиці. Наразі, відповідно до вимог Інструкції з профілактики та ліквідації грипу птиці, зразки біоматеріалу будуть направлені для проведення відповідних досліджень та зберігання в міжнародну референс-лабораторію.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області”, — повідомили у відомстві.

Зауважимо, що у зонах спалаху інфекційних захворювань (грип птиці, хвороба Ньюкасла тощо) необхідно проводити такі ветеринарно-санітарні заходи:
• при вході у приміщення (вольєр) необхідно обладнати дезкилимки та щоденно їх заливати дезрозчином;
• щоденно проводити клінічний огляд птиці;
• птицю утримувати ізольовано (у закритих приміщеннях, критих вольєрах тощо);
• не допускати вільного вигулу на вигонах, водоймищах тощо;
• не допускати контакту домашньої птиці з синантропною та особливо з дикою перелітною птицею;
• проводити ретельну очистку пташника (2-3 рази на тиждень), побілку стін та сідал;
• інформувати негайно державні установи ветеринарної медицини про захворювання птиці, її загибель (вимушений забій) або невластиву поведінку.

Втім, експерти попереджають, що такі заходи вкрай складно проводити “домашнім” господарствам, оскільки, як правило, птиця там не ізольована від збудників, а на профілактичні заходи бракує коштів, тож вони радять на час спалаху інфекцій утримуватися від вживання “домашньої” курятини та надавати перевагу курятині промислового походження. Купувати таку курятину бажано в супермаркетах.

“Купувати м’ясо птиці у супермаркетах — це однозначна перевага, оскільки там можуть створити кращі умови для зберігання. На базарах м’ясо і курятина, зокрема, продається без холодильників, часто-густо без дотримання санітарних вимог, тож є великий ризик купити небезпечний продукт.

При купівлі в супермаркетах є варіант придбання курятини, наприклад, у вакуумній упаковці або в середовищі інертних газів від виробника. Через це продукт має довший термін зберігання і з гігієнічних міркувань — це однозначно краще.

Не можна стверджувати, що магазинна курятина — це 100% гарантія, а домашня — це завжди погано. Але ми маємо пам’ятати, що великі підприємства, які постачають свою продукцію для збуту у супермаркети, мають гарні можливості, щоб проводити контроль продукції. Плюс супермаркет видає вам чек, і ви знаєте, кому висуватимете скарги, у випадку чого. Купуючи продукт на ринку — ви нікому не поскаржитеся”, — каже керівник відділу тестування Центру експертиз “Тест” Ніна Кільдій.

“Птиця на птахофабриці вирощується у стерильних умовах. Така курка не може бути джерелом інфекцій. А якщо ви купили так звану „домашню“ курку на ринку — ніякої гарантії, що ви не отруїтеся, немає. Хіба що на ринку діє санітарний контроль, і м’ясо птиці містить підпис-автограф лікаря. Таке буває, але не часто”, — в свою чергу каже дієтолог Борис Скачко.

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