Грипп птицы добрался до Украины

Гибель птицы произошла в частном предприятии "Хутор", где содержалось около 98 тыс. голов.

"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя гриппа птицы. Сейчас, в соответствии с требованиями Инструкции по профилактике и ликвидации гриппа птицы, образцы биоматериала будут направлены для проведения соответствующих исследований и хранения в международную референс-лабораторию.

Ситуация находится под контролем Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что в зонах вспышки инфекционных заболеваний (грипп птицы, болезнь Ньюкасла и т.п.) необходимо проводить такие ветеринарно-санитарные мероприятия:

• при входе в помещение (вольер) необходимо оборудовать дезковрики и ежедневно их заливать дезраствором;

• ежедневно проводить клинический осмотр птицы;

• птицу содержать изолированно (в закрытых помещениях, крытых вольерах и т.п.);

• не допускать свободного выгула на выгонах, водоемах и т.д.;

• не допускать контакта домашней птицы с синантропной и особенно с дикой перелетной птицей;

• проводить тщательную очистку птичника (2-3 раза в неделю), побелку стен и насестов;

• информировать немедленно государственные учреждения ветеринарной медицины о заболевании птицы, ее гибель (вынужденный убой) или несвойственное поведение.

Впрочем, эксперты предупреждают, что такие меры крайне сложно проводить "домашним" хозяйствам, поскольку, как правило, птица там не изолирована от возбудителей, а на профилактические мероприятия не хватает средств, поэтому они советуют на время вспышки инфекций воздерживаться от употребления "домашней" курятины и отдавать предпочтение курятине промышленного происхождения. Покупать такую курятину желательно в супермаркетах.

"Покупать мясо птицы в супермаркетах - это однозначное предпочтение, поскольку там могут создать лучшие условия для хранения. На базарах мясо и курица, в частности, продается без холодильников, часто без соблюдения санитарных требований, поэтому есть большой риск купить опасный продукт.

При покупке в супермаркетах есть вариант приобретения курятины, например, в вакуумной упаковке или в среде инертных газов от производителя. Поэтому продукт имеет более длительный срок хранения и из гигиенических соображений - это однозначно лучше.

Нельзя утверждать, что магазинная курица - это 100% гарантия, а домашняя - это всегда плохо. Но мы должны помнить, что крупные предприятия, которые поставляют свою продукцию для сбыта в супермаркеты, имеют хорошие возможности, чтобы проводить контроль продукции. Плюс супермаркет выдает вам чек, и вы знаете, кому выдвигать жалобы, в случае чего. Покупая продукт на рынке - вы никому не пожалуетесь", - говорит руководитель отдела тестирования Центра экспертиз "Тест" Нина Кильдий.

"Птица на птицефабрике выращивается в стерильных условиях. Такая курица не может быть источником инфекций. А если вы купили так называемую "домашнюю" курицу на рынке - никакой гарантии, что вы не отравитесь, нет. Разве что на рынке действует санитарный контроль, и мясо птицы содержит подпись-автограф врача. Такое бывает, но не часто", - в свою очередь говорит диетолог Борис Скачко.