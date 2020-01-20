Грипп птицы добрался до Украины

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 11849 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 25836 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 63587 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 126775 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 133771 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 199620 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 196610 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 412337 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229703 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 518687 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3.1м/с
59%
Популярные новости

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 27290 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 18699 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 11608 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 16366 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 13349 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 163197 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 150684 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 238064 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 412338 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 518687 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 63588 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 50683 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 49012 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 55669 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 86052 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Грипп птицы добрался до Украины

Киев • УНН

 • 27121 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Винницкой области зарегистрирован случай заболевания гриппом птицы, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Грипп птицы добрался до Украины

Гибель птицы произошла в частном предприятии "Хутор", где содержалось около 98 тыс. голов.

"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя гриппа птицы. Сейчас, в соответствии с требованиями Инструкции по профилактике и ликвидации гриппа птицы, образцы биоматериала будут направлены для проведения соответствующих исследований и хранения в международную референс-лабораторию.

Ситуация находится под контролем Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что в зонах вспышки инфекционных заболеваний (грипп птицы, болезнь Ньюкасла и т.п.) необходимо проводить такие ветеринарно-санитарные мероприятия:
• при входе в помещение (вольер) необходимо оборудовать дезковрики и ежедневно их заливать дезраствором;
• ежедневно проводить клинический осмотр птицы;
• птицу содержать изолированно (в закрытых помещениях, крытых вольерах и т.п.);
• не допускать свободного выгула на выгонах, водоемах и т.д.;
• не допускать контакта домашней птицы с синантропной и особенно с дикой перелетной птицей;
• проводить тщательную очистку птичника (2-3 раза в неделю), побелку стен и насестов;
• информировать немедленно государственные учреждения ветеринарной медицины о заболевании птицы, ее гибель (вынужденный убой) или несвойственное поведение.

Впрочем, эксперты предупреждают, что такие меры крайне сложно проводить "домашним" хозяйствам, поскольку, как правило, птица там не изолирована от возбудителей, а на профилактические мероприятия не хватает средств, поэтому они советуют на время вспышки инфекций воздерживаться от употребления "домашней" курятины и отдавать предпочтение курятине промышленного происхождения. Покупать такую курятину желательно в супермаркетах.

"Покупать мясо птицы в супермаркетах - это однозначное предпочтение, поскольку там могут создать лучшие условия для хранения. На базарах мясо и курица, в частности, продается без холодильников, часто без соблюдения санитарных требований, поэтому есть большой риск купить опасный продукт.

При покупке в супермаркетах есть вариант приобретения курятины, например, в вакуумной упаковке или в среде инертных газов от производителя. Поэтому продукт имеет более длительный срок хранения и из гигиенических соображений - это однозначно лучше.

Нельзя утверждать, что магазинная курица - это 100% гарантия, а домашняя - это всегда плохо. Но мы должны помнить, что крупные предприятия, которые поставляют свою продукцию для сбыта в супермаркеты, имеют хорошие возможности, чтобы проводить контроль продукции. Плюс супермаркет выдает вам чек, и вы знаете, кому выдвигать жалобы, в случае чего. Покупая продукт на рынке - вы никому не пожалуетесь", - говорит руководитель отдела тестирования Центра экспертиз "Тест" Нина Кильдий.

"Птица на птицефабрике выращивается в стерильных условиях. Такая курица не может быть источником инфекций. А если вы купили так называемую "домашнюю" курицу на рынке - никакой гарантии, что вы не отравитесь, нет. Разве что на рынке действует санитарный контроль, и мясо птицы содержит подпись-автограф врача. Такое бывает, но не часто", - в свою очередь говорит диетолог Борис Скачко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,021.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,796.14