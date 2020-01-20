Птичий грипп: украинцев призвали не покупать курятину в местах стихийной торговли
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Птичий грипп — это инфекционное заболевание, которое вызвано вирусом А. Во время вспышки птичьего гриппа существует возможный риск и для людей в результате непосредственных или близких контактов с инфицированными птицами. Пока нет зарегистрированных случаев, когда источником заболевания людей птичьим гриппом было бы птичье мясо или яйца. Впрочем, чтобы обезопасить себя от негативных последствий, следует воздержаться от покупки мяса птицы в местах стихийной торговли. Об этом в комментарии УНН рассказал начальник Управления здоровье и благополучие животных Госпродпотребслужбы Николай Сонько.
Он напомнил, что два дня назад, 18 января, на промышленном предприятии “Хутор”, что в Винницкой области, была зарегистрирована гибель птицы. Лабораторные исследования установили диагноз “грипп птицы” типа А, субтипа H5. Это — птичий грипп, однако оснований паниковать пока нет, успокоил специалист.
“На место вспышки уже направлена группа быстрого реагирования, уже начала свою работу чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия, которая утвердит пределы неблагополучной зоны и зоны наблюдения и примет решение об умерщвлении птицы на данном предприятии. Там, по состоянию на 1 января, содержалось 98 тыс. голов птицы, все они будут уничтожены, и простым гражданам Украины пока в части потребления продукции, не за что беспокоиться”, — говорит он.
В то же время, во время вспышек птичьего гриппа лучше покупать продукцию в официальных торговых точках, добавляет Сонько.
“Мы подчеркиваем, чтобы люди не покупали продукты птицеводства — тушки птиц, яйца — в местах стихийной торговли. Эти продукты надо покупать только на официальных рынках — в магазинах и официальной торговой сети”, — пояснил Сонько, добавив, что мясо птицы не стоит употреблять без предварительной термической обработки.
Эксперты также советуют во время вспышки птичьего гриппа ограничить потребление “домашней” курятины и отдавать предпочтение курятине промышленного производства.
“Нельзя утверждать, что магазинная курица — это 100% гарантия, а домашняя — это всегда плохо. Но мы должны помнить, что крупные предприятия, которые поставляют свою продукцию для сбыта в супермаркеты, имеют хорошие возможности, чтобы проводить контроль продукции. Плюс супермаркет выдает вам чек, и вы знаете, кому выдвигать жалобы, в случае чего. Покупая продукт на рынке — вы никому не пожалуетесь”, — говорит руководитель отдела тестирования Центра экспертиз “Тест” Нина Кильдий.