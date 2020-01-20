Птичий грипп: украинцев призвали не покупать курятину в местах стихийной торговли

КИЕВ. 20 января. УНН. Птичий грипп — это инфекционное заболевание, которое вызвано вирусом А. Во время вспышки птичьего гриппа существует возможный риск и для людей в результате непосредственных или близких контактов с инфицированными птицами. Пока нет зарегистрированных случаев, когда источником заболевания людей птичьим гриппом было бы птичье мясо или яйца. Впрочем, чтобы обезопасить себя от негативных последствий, следует воздержаться от покупки мяса птицы в местах стихийной торговли. Об этом в комментарии УНН рассказал начальник Управления здоровье и благополучие животных Госпродпотребслужбы Николай Сонько.