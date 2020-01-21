Крупнейший производитель курятины МХП заявил об отсутствии риска птичьего гриппа на их предприятиях
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Угрозы вспышки гриппа птицы на предприятиях Группы МХП нет. На птицефабриках придерживаются все необходимые меры биобезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе МХП.
"Мы принимаем все необходимые меры по недопущению вспышек заболевания ООО "Винницкая птицефабрика" Группы МХП, расположенной также в Винницкой области (Тростянецкий район) и следим за решением заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Немировской районной государственной администрации, решением которой будет утвержден план по ликвидации заболевания, определены границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора.
На основе принятого решения и плана компанией будет разработан план следующих действий, о которых будет проинформировано позже. Обращаем внимание, что МХП как украинский производитель курятины № 1, имеет одну из самых прогрессивных систем контроля качества и биобезопасности, которая включает более две тысячи параметров ежедневного контроля всего производственного цикла и конечной продукции.
Поэтому благодаря выстроенной системе менеджмента качества и безопасности пищевой продукции на птицефабрике будет максимально эффективно и быстро внедрен план реагирования", - говорится в заявлении Группы МХП.
В пресс-службе также обратили внимание, что на всех птицефабриках Группы МХП состояние птицы постоянно контролируется ведомственной ветеринарной службой и находится под пристальным контролем Госпродпотребслужбы. На предприятиях постоянно осуществляются мониторинговые исследования Госпродпотребслужбой на грипп птицы, как тоЙ что содержится непосредственно на предприятии, в домашних угодьях и в дикой птице.
"Угрозы вспышки гриппа на предприятиях нет.
В любом случае, агрохолдинг МХП будет придерживаться в своей деятельности всех определенных законодательством норм и правил в вопросах биобезопасности и следить за ситуацией и информацией от Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области", - сообщили в МХП.
Напомним, 18 января в Винницкой области (с. Бугаков Немировского района Винницкой области, ЧП "Хутор") был зарегистрирован случай заболевания птицы гриппом.
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