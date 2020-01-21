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Крупнейший производитель курятины МХП заявил об отсутствии риска птичьего гриппа на их предприятиях

Киев • УНН

 • 20018 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Угрозы вспышки гриппа птицы на предприятиях Группы МХП нет. На птицефабриках придерживаются все необходимые меры биобезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе МХП.

Крупнейший производитель курятины МХП заявил об отсутствии риска птичьего гриппа на их предприятиях

"Мы принимаем все необходимые меры по недопущению вспышек заболевания ООО "Винницкая птицефабрика" Группы МХП, расположенной также в Винницкой области (Тростянецкий район) и следим за решением заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Немировской районной государственной администрации, решением которой будет утвержден план по ликвидации заболевания, определены границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора.

На основе принятого решения и плана компанией будет разработан план следующих действий, о которых будет проинформировано позже. Обращаем внимание, что МХП как украинский производитель курятины № 1, имеет одну из самых прогрессивных систем контроля качества и биобезопасности, которая включает более две тысячи параметров ежедневного контроля всего производственного цикла и конечной продукции.

Поэтому благодаря выстроенной системе менеджмента качества и безопасности пищевой продукции на птицефабрике будет максимально эффективно и быстро внедрен план реагирования", - говорится в заявлении Группы МХП.

В пресс-службе также обратили внимание, что на всех птицефабриках Группы МХП состояние птицы постоянно контролируется ведомственной ветеринарной службой и находится под пристальным контролем Госпродпотребслужбы. На предприятиях постоянно осуществляются мониторинговые исследования Госпродпотребслужбой на грипп птицы, как тоЙ что содержится непосредственно на предприятии, в домашних угодьях и в дикой птице.

"Угрозы вспышки гриппа на предприятиях нет.

В любом случае, агрохолдинг МХП будет придерживаться в своей деятельности всех определенных законодательством норм и правил в вопросах биобезопасности и следить за ситуацией и информацией от Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области", - сообщили в МХП.

Напомним, 18 января в Винницкой области (с. Бугаков Немировского района Винницкой области, ЧП "Хутор") был зарегистрирован случай заболевания птицы гриппом.

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