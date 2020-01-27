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Репутация Украины под ударом из-за решения ЕС - Институт агроэкономики

Киев • УНН

 • 6618 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Решение Европейского Союза об ограничении ввоза украинской курятины нанесло репутационный ущерб Украине и отечественным экспортерам продукта. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель директора Национального научного центра “Институт аграрной экономики”, член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

Репутация Украины под ударом из-за решения ЕС - Институт агроэкономики

Он пояснил, что подобные запреты ЕС находятся под пристальным вниманием импортеров и конкурентов Украины на мировом рынке курятины.

“Так, вслед за ЕС и Беларусь ввела ограничения поставок мяса птицы из Украины и других стран, на территории которых зарегистрированы случаи птичьего гриппа”, — рассказал Пугачев.

Какие последствия будет иметь решение ЕС для отечественных экспортеров продукта — спрогнозировать сложно, говорит специалист.

“В значительной степени результат будет зависеть от того, насколько быстро удастся снять этот запрет. Но, к сожалению, по нашей стране уже нанесен репутационный ущерб”, — добавляет он.

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В данной ситуации защищать украинских производителей курятины должно государство, считает Пугачев. Для начала нужно минимизировать риски вспышек птичьего гриппа в будущем. Во-вторых, Украина должна детализировать достигнутые договоренности о торговле с ЕС.

“Это можно сделать путем подписания необходимых документов, чтобы стороны не могли трактовать их по-разному. Сейчас, как известно, запланированы срочные консультации украинской стороны с представителями Европейской Комиссии на этой и на следующей неделе”, — говорит Пугачев.

В последние годы отношения между Украиной и Евросоюзом были партнерскими, напоминает специалист. Так, в 2017 году Украина получила от ЕС дополнительные преференциальные квоты для экспорта отдельных продуктов. Кроме того, в конце 2019 года Европарламент принял решение об общем увеличении квот на беспошлинный ввоз украинской курятины до 70 тыс. тонн в год, до 2021 года.

“Поэтому, если европейский запрет не удастся быстро снять, украинским производителям придется обращать большее внимание на рынки тех стран, с которыми существуют длительные наработанные контакты и успешный опыт экспорта”, — информирует Пугачев.

Напомним, что Евросоюз ограничил ввоз украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппа, который был зафиксирован 18 января на территории ЧП “Хутор” в Винницкой области. В “Союзе птицеводов” считают, что реакция ЕС на вспышку птичьего гриппа в Украине могла быть, однако не так жестока.

Дело в том, что ЧП “Хутор” курятину за границу никогда не поставляло. Однако решение ЕС коснулось всех украинских экспортеров продукта, которые скрупулезно защищают свое производство от подобных инфекций. Об отсутствии риска птичьего гриппа на предприятиях сразу же заявил крупнейший украинский производитель и экспортер курятины МХП.

Однако, ЕС, нарушая предварительные договоренности, запретил ввоз мяса птицы не точечный, а со всей Украины.

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