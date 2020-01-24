"Союз птахівників" очікує швидкого відновлення експорту курятини в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Європейська комісія (ЄК) має відновити імпорт української курятини із благополучних щодо пташиного грипу регіонів. Таку думку у коментарі УНН висловив директор Асоціації “Союз птахівників” Сергій Карпенко.
Карпенко розповів, що позиційний документ щодо перегляду введених ЄК обмежень та взаємного безумовного визнання принципів зонування згідно стандартів Міжнародного протиепізоотичного бюро вже узгоджується.
"Ми сподіваємося, що Європейська комісія перегляне введені обмеження та прийме позитивне рішення щодо застосування принципу зонування щодо України, і протягом найближчого часу відновить імпорт з благополучних щодо пташиного грипу регіонів", - підкреслив Карпенко.
У "Союзі птахівників" вважають, що реакція ЄС на спалах пташиного грипу в Україні могла бути, однак не така жорстока.
"Тим більше, що постійні місії Європейської комісії з оцінки еквівалентності заходів з контролю та ліквідації хвороб птиці були позитивні і українська система визнана еквівалентною вимогам ЄС", - підкреслив Карпенко.
Нагадаємо, Україна входить до ТОП-3 найбільших постачальників курятини в ЄС. Втім, вже не вперше Європа намагається обмежити український експорт.
Цього тижня стало відомо, що Єврокомісія в односторонньому порядку припинила імпорт курятини з України через пташиний грип, який прийшов до нас, ймовірно, з ЄС. Таке рішення шокувало українську сторону, яка мала домовленості з ЄС не припиняти двосторонню торгівлю, і поки там вирував пташиний грип — продовжувала закуповувати європейські продукти, зокрема польську курятину.
Експерти пояснюють, що зафіксований в ЄС та Україні штамп пташиного грипу безпечний для людини, а тому закривати експорт — немає сенсу. Вони розцінюють дії ЄС як елемент конкурентної війни.
У Міністерстві економічного розвитку в свою чергу заявили, що терміново розпочинають консультації з ЄС.
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Раніше УНН повідомляв, що в ЄС Україна поставляє 1/3 всього експорту курятини країни.