"Союз птицеводов" ожидает быстрого восстановления экспорта курятины в ЕС

Карпенко рассказал, что позиционный документ относительно пересмотра введенных ЕК ограничений и взаимного безусловного признания принципов зонирования согласно стандартам Международного противоэпизоотического бюро уже согласовывается.

"Мы надеемся, что Европейская комиссия пересмотрит введенные ограничения и примет положительное решение о применении принципа зонирования по Украине, и в ближайшее время возобновит импорт из благополучных относительно птичьего гриппа регионов", - подчеркнул Карпенко.

В "Союзе птицеводов" считают, что реакция ЕС на вспышку птичьего гриппа в Украине могла быть, однако не такая жесткая.

"Тем более, что постоянные миссии Европейской комиссии по оценке эквивалентности мер по контролю и ликвидации болезней птицы были положительные и украинская система признана эквивалентной требованиям ЕС", - подчеркнул Карпенко.

Напомним, Украина входит в ТОП-3 крупнейших поставщиков курятины в ЕС. Впрочем, уже не в первый раз Европа пытается ограничить украинский экспорт.

На этой неделе стало известно, что Еврокомиссия в одностороннем порядке прекратила импорт курятины из Украины из-за птичьего гриппа, который пришел к нам, вероятно, с ЕС. Такое решение шокировало украинскую сторону, которая имела договоренности с ЕС не прекращать двустороннюю торговлю, и пока там бушевал птичий грипп - продолжала закупать европейские продукты, в частности польскую курятину.

Эксперты объясняют, что зафиксированный в ЕС и Украине штамп птичьего гриппа безопасен для человека, а поэтому закрывать экспорт - нет смысла. Они расценивают действия ЕС как элемент конкурентной войны.

В Министерстве экономического развития, в свою очередь, заявили, что срочно начинают консультации с ЕС.

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Ранее УНН сообщал, что в ЕС Украина поставляет 1/3 всего экспорта курятины страны.