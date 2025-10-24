$41.900.14
Ремонтні роботи на кордоні з Польщею: українців попередили про затримки на пункті пропуску "Устилуг"

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Рух транспорту та вантажів на пунктах пропуску "Устилуг - Зосин" сповільниться через ремонтно-будівельні роботи. Повне перекриття "червоного коридора" Устилуга заплановано з 27 жовтня до 01 листопада, часткове - з 03 до 08 листопада 2025 року.

Ремонтні роботи на кордоні з Польщею: українців попередили про затримки на пункті пропуску "Устилуг"

Українців попередили про сповільнення руху транспортних засобів і вантажів на митному посту "Устилуг" українсько-польського кордону. Це відбувається у зв’язку з ремонтно-будівельними роботами з української сторони - можливе додаткове накопичення автомобілів на суміжній стороні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну митну службу України.

Деталі

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області запланувала повне перекриття "червоного коридора" Устилуга з 27 жовтня до 01 листопада включно, часткове перекриття – з 03 до 08 листопада 2025 року

- йдеться в повідомленні.

У випадку тривалого очікування на перетин кордону через дані пункти пропуску водіям рекомендується обирати альтернативні шляхи.

Найближчий до Устилуга "пасажирський" пункт пропуску "Долгобичув-Угринів" - там дозволено рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн, з польської сторони розташований за 45 км.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що з 20 жовтня по 30 листопада на пункті пропуску "Устилуг-Зосин" на кордоні України та Польщі можливе обмеження руху.

Євген Устименко

СуспільствоАвто
Державний кордон України
Державна митна служба України
Україна
Польща