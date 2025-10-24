Ремонтные работы на границе с Польшей: украинцев предупредили о задержках на пункте пропуска "Устилуг"

$41.900.14
48.550.18
ukenru
07:57 • 3138 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
07:50 • 7916 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на РФ и поддержки Украины: о чем будут говорить
07:11 • 6124 просмотра
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье
Эксклюзив
06:00 • 15328 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
05:49 • 9506 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 12377 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 16964 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 30886 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29372 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29679 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
5м/с
86%
742мм
Популярные новости
Комитет Сената США одобрил законопроект о признании России спонсором терроризма23 октября, 22:49 • 13308 просмотра
Правоохранители задержали 9 человек, продававших "трофейное" оружие в Украине: изъяли гранатометы и автоматыPhoto23 октября, 23:15 • 13720 просмотра
Украинцам упростили подтверждение разрушения жилья через «Дію»: новые правила24 октября, 00:39 • 10712 просмотра
Германия стремится обезопасить дочерние компании «Роснефти» от санкций США – Reuters24 октября, 01:38 • 13613 просмотра
"Он проснулся с ножом у горла": на рэпера P. Diddy совершили покушение в тюрьме02:49 • 14254 просмотра
публикации
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
06:00 • 15336 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 35948 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 56403 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 49341 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 43312 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Кир Стармер
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсон
Кировоградская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 3044 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 20285 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 24868 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 35068 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 43245 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Отопление

Ремонтные работы на границе с Польшей: украинцев предупредили о задержках на пункте пропуска "Устилуг"

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Движение транспорта и грузов на пунктах пропуска "Устилуг - Зосин" замедлится из-за ремонтно-строительных работ. Полное перекрытие "красного коридора" Устилуга запланировано с 27 октября по 01 ноября, частичное - с 03 по 08 ноября 2025 года.

Ремонтные работы на границе с Польшей: украинцев предупредили о задержках на пункте пропуска "Устилуг"

Украинцев предупредили о замедлении движения транспортных средств и грузов на таможенном посту "Устилуг" украинско-польской границы. Это происходит в связи с ремонтно-строительными работами с украинской стороны - возможно дополнительное скопление автомобилей на сопредельной стороне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Подробности

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области запланировала полное перекрытие "красного коридора" Устилуга с 27 октября по 01 ноября включительно, частичное перекрытие – с 03 по 08 ноября 2025 года

- говорится в сообщении.

В случае длительного ожидания пересечения границы через данные пункты пропуска водителям рекомендуется выбирать альтернативные пути.

Ближайший к Устилугу "пассажирский" пункт пропуска "Долгобычув-Угринов" - там разрешено движение транспортных средств массой до 7,5 тонн, с польской стороны расположен в 45 км.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что с 20 октября по 30 ноября на пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на границе Украины и Польши возможно ограничение движения.

Евгений Устименко

ОбществоАвто
Государственная граница Украины
Государственная таможенная служба Украины
Украина
Польша