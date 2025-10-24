Ремонтные работы на границе с Польшей: украинцев предупредили о задержках на пункте пропуска "Устилуг"
Киев • УНН
Движение транспорта и грузов на пунктах пропуска "Устилуг - Зосин" замедлится из-за ремонтно-строительных работ. Полное перекрытие "красного коридора" Устилуга запланировано с 27 октября по 01 ноября, частичное - с 03 по 08 ноября 2025 года.
Украинцев предупредили о замедлении движения транспортных средств и грузов на таможенном посту "Устилуг" украинско-польской границы. Это происходит в связи с ремонтно-строительными работами с украинской стороны - возможно дополнительное скопление автомобилей на сопредельной стороне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Подробности
Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области запланировала полное перекрытие "красного коридора" Устилуга с 27 октября по 01 ноября включительно, частичное перекрытие – с 03 по 08 ноября 2025 года
В случае длительного ожидания пересечения границы через данные пункты пропуска водителям рекомендуется выбирать альтернативные пути.
Ближайший к Устилугу "пассажирский" пункт пропуска "Долгобычув-Угринов" - там разрешено движение транспортных средств массой до 7,5 тонн, с польской стороны расположен в 45 км.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что с 20 октября по 30 ноября на пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на границе Украины и Польши возможно ограничение движения.