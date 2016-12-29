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Рекомендації ВООЗ щодо фінансування охорони здоров'я в Україні знову проігноровані - нардеп

Рекомендації ВООЗ щодо фінансування охорони здоров'я в Україні знову проігноровані - нардеп

Київ • УНН

 • 19115 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Видатки на охорону здоров'я у 2017 році становлять 2,6% від ВВП. Це вдвічі менше, ніж рекомендують у ВООЗ. Про це у коментарі УНН повідомила народний депутат України, член комітету ВРУ з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтеєва.

Так, за словами Т.Бахтеєвої, українців за останні 10 років поменшало на 9 млн осіб. Тяжка демографічна криза мала б стати тривожним сигналом для влади, аби здоров'я і життя українців стало найвищою цінністю і багатством держави, зауважила вона.

"На жаль, за всі роки незалежності України жодна влада, жодне керівництво не приділяло уваги здоров'ю своїх громадян, яке є найголовнішим і найважливішим в житті кожної людини. Здоров'я кожного громадянина – це його багатство і багатство держави водночас. Україна переживає тяжку демографічну кризу, населення вже скоротилося за останні 10 років на 9 млн людей. Кожен рік народжується 460-500 тис. осіб, у той час як помирає - 870 тис. людей. Ці цифри сьогодні повинні змусити думати, повернутись обличчям до людей і дати розуміння того, що медицина має фінансуватися на належному рівні", - розповіла вона.

Також, за словами Т.Бахтеєвої, за всі роки незалежності Україні жодного року не дотрималася рекомендацій ВООЗ щодо рівня фінансування галузі охорони здоров'я.

"Є рекомендації ВООЗ, які кажуть, що для кожної держави фінансувати галузь охорони здоров'я треба не менше 5% від ВВП. Якщо взяти кожен рік двадцяти п'яти років незалежності нашої країни, то ми бачимо, що найбільший відсоток був у 2010 році – це 4% від ВВП. Тобто, ми жодного разу не врахували рекомендацій ВООЗ і продовжуємо їх ігнорувати. Такі країни, як Америка, наприклад, фінансують 14% від ВВП, Німеччина - 11% від ВВП. А Україна на 2017 рік заклала всього 2,6% від ВВП. Це кощунство щодо мільйонів хворих українців. У нас стільки онкохворих, 2 млн хворих на цукровий діабет, серцево-судинними хворобами страждають біля 10 млн людей, ми втрачається 57 тис. українців щорічно від інфаркту міокарда... Треба переглянути відсоток фінансування, хоча б зважаючи на таку сумну статистику", - сказала вона.

Як повідомляв УНН, сума видатків на охорону здоров'я в Україні продовжує скорочуватися.

Додамо, протягом 10 місяців цього року найменше зросли видатки на охорону здоров'я – всього на 3,1%.

Нагадаємо, у державних медзакладах більшості областей України відсутні лінійні прискорювачі для лікування онко.

Також нагадаємо, іноземці приїздять лікуватися в Україну, проте лише у приватні медичні установи.

За словами віце-президента Національної академії наук (НАН) України, академіка НАН Антона Наумовця, сучасні досягнення фізиків знаходять своє технологічне відображення переважно у приватних клініках.

Як відомо, МЦ “Клініка Спіженко” виступив із ініціативою безплатного лікування онкохворих на загальну суму 8,5 млн грн. Про це клініка повідомила МОЗ відповідним листом.

“Справа в тому, що ми надаємо безкоштовне лікування тим чи іншим пацієнтам на постійній основі. В нас є така практика, проте ми не розголошуємо цих речей. Це наш благодійний професійний внесок. На моє глибоке переконання, кожна приватна клініка зобов’язана надавати частину допомоги на благодійній основі, якщо має таку можливість.

Разом з тим, оскільки, на жаль, хворих, потребуючих допомоги, багато, і ми не в праві визначати, кого обрати для безкоштовного оперування... Тож ми звернулися зі своєю пропозицією офіційно у профільне відомство МОЗ.

Міністерство має спеціально створену Комісію, що обліковує онкохворих, які чекають на держане фінансування, аби отримати лікування раку за кордоном. Ця Комісія формує перелік таких пацієнтів за принципом ургентності. Тобто це вже однозначно саме ті хворі, які не можуть довго чекати на гроші від держави. Саме цій категорії хворих ми хочемо допомогти. У нашій лікарні наявне необхідне обладнання, яке працює в закордонних клініках, є найкращі фахівці, а головне - бажання зробити добру справу”, - прокоментував ініціативу лікарні власник МЦ “Клініка Спіженко” Олег Спіженко.

 

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