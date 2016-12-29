Рекомендации ВОЗ по финансированию здравоохранения в Украине снова проигнорированы - нардеп

Так, по словам Т.Бахтеевой, украинцев за последние 10 лет уменьшилось на 9 млн человек. Тяжелый демографический кризис должен стать тревожным сигналом для власти, чтобы здоровье и жизнь украинцев стало высшей ценностью и богатством государства, отметила она.

"К сожалению, за все годы независимости Украины ни одна власть, ни одно руководство не уделяло внимания здоровью своих граждан, которое является главным и самым важным в жизни каждого человека. Здоровье каждого гражданина - это его богатство и богатство государства одновременно. Украина переживает тяжелый демографический кризис, население уже сократилось за последние 10 лет на 9 млн человек. Каждый год рождается 460-500 тыс. человек, в то время как умирает - 870 тыс. человек. Эти цифры сегодня должны заставить думать, повернуться лицом к людям и дать понимание того, что медицина должна финансироваться на должном уровне", - рассказала она.

Также, по словам Т.Бахтеевой, за все годы независимости Украина ни один год не соблюдала рекомендации ВОЗ по уровню финансирования здравоохранения.

"Есть рекомендации ВОЗ, которые говорят, что для каждого государства финансировать здравоохранение надо не менее 5% от ВВП. Если взять каждый год двадцати пяти лет независимости нашей страны, то мы видим, что наибольший процент был в 2010 году - это 4% от ВВП. То есть, мы ни разу не учли рекомендаций ВОЗ и продолжаем их игнорировать. Такие страны, как Америка, например, финансируют 14% от ВВП, Германия - 11% от ВВП. А Украина на 2017 год заложила всего 2.6% от ВВП. Это кощунство в отношении миллионов больных украинцев. У нас столько онкобольных, 2 млн больных сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми болезнями страдают около 10 млн человек, мы теряем 57 тыс. украинцев ежегодно от инфаркта миокарда... Надо пересмотреть процент финансирования, хотя бы учитывая такую ​​печальную статистику", - сказала она.

Как сообщал УНН, сумма расходов на здравоохранение в Украине продолжает сокращаться.



Добавим, в течение 10 месяцев этого года меньше всего выросли расходы на здравоохранение - всего на 3,1%.



Напомним, в государственных медучреждениях большинства областей Украины отсутствуют линейные ускорители для лечения онкозаболеваний.

Также напомним, иностранцы приезжают лечиться в Украину, но только в частные медицинские учреждения.

По словам вице-президента Национальной академии наук (НАН) Украины, академика НАН Антона Наумовца, современные достижения физики находят свое технологическое отображение преимущественно в частных клиниках.

Как известно, МЦ "Клиника Спиженко" выступила с инициативой бесплатного лечения онкобольных на общую сумму 8,5 млн грн. Об этом клиника сообщила МЗ соответствующим письмом.

"Дело в том, что мы предоставляем бесплатное лечение тем или иным пациентам на постоянной основе. У нас есть такая практика, однако мы не разглашаем этих вещей. Это наш благотворительный профессиональный вклад. По моему глубокому убеждению, каждый частная клиника обязана предоставлять часть помощи на благотворительной основе, если имеет такую ​​возможность.

Вместе с тем, поскольку, к сожалению, больных, нуждающихся в помощи, много, и мы не в праве определять, кого выбрать для бесплатного оперирования... Поэтому мы обратились со своим предложением официально в профильное ведомство МЗ.

Министерство имеет специально созданную Комиссию, что учитывает онкобольных, которые ждут государственное финансирование, чтобы получить лечение рака за рубежом. Эта Комиссия формирует перечень таких пациентов по принципу ургентности. То есть это уже однозначно именно те больные, которые не могут долго ждать деньги от государства. Именно этой категории больных мы хотим помочь. В нашей больнице имеется необходимое оборудование, которое работает в зарубежных клиниках, есть лучшие специалисты, а главное - желание сделать доброе дело", - прокомментировал инициативу больницы владелец МЦ "Клиника Спиженко" Олег Спиженко.