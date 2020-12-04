Разумков пояснив швидке прийняття "компромісного" законопроекту про брехню у деклараціях

"Сьогодні був проголосований законопроект №4460-д – це "компромісний" законопроект (наскільки це було можливо). Ви всі бачили ті ініціативи, які надходили від різних суб’єктів законодавчої ініціативи, як від парламенту, Президента, різних депутатських фракцій та груп… Ми розуміли, що, на жаль, у нас дуже мало часу дозволити йти у глибокі дискусії – це втратити темп, втратити час і не мати можливості проголосувати законопроект, який дав можливість продовжити е-декларування у наступному році не ставлячи під ризик те, що хтось не задекларує і не буде нести за це відповідальність", - зазначив він.

За його словами, робочій групі було важко знайти цей компроміс і консенсус.

"Багато чим поступалися. Тому що з одного боку колеги заходили з жорсткою позицією, хтось займав іншу позицію. Тому знаходили баланс для того, щоб сьогодні застосувати так звану "ковідну процедуру" і швидко проголосувати цей законопроект", - додав Разумков.

Нагадаємо, законопроект №4460-д щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації буде підписаний і переданий Президенту України Володимиру Зеленському наступного тижня.

Як раніше повідомлялося в УНН, народні депутати на пленарному засідання Верховної Ради у п'ятницю, 4 грудня, ухвалили в цілому законопроект №4460-д щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації, передбачивши у деяких випадках і обмеження волі до 2 років за порушення.