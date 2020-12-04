Разумков объяснил быстрое принятие "компромиссного" законопроекта о лжи в декларациях

"Сегодня был проголосован законопроект №4460-д - это "компромиссный" законопроект (насколько это было возможно). Вы все видели те инициативы, которые поступали от различных субъектов законодательной инициативы, как от парламента, Президента, различных депутатских фракций и групп... мы понимали, что, к сожалению, у нас очень мало времени позволить идти в глубокие дискуссии - это потерять темп, потерять время и не иметь возможности проголосовать законопроект, который позволил продолжить е-декларирование в следующем году, не ставя под риск того, что кто-то не задекларирует и не будет нести за это ответственность", - отметил он.

По его словам, рабочей группе было трудно найти этот компромисс и консенсус.

"Многим уступали. Потому что с одной стороны коллеги заходили с жесткой позицией, кто занимал другую позицию. Поэтому находили баланс для того, чтобы сегодня применить так называемую "ковидную процедуру" и быстро проголосовать этот законопроект", - добавил Разумков.

Напомним, законопроект №4460-д об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации будет подписан и передан Президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующей неделе.

Как ранее сообщалось в УНН, народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, 4 декабря, приняли в целом законопроект №4460-д об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации, предусмотрев в некоторых случаях и ограничения свободы до 2 лет за нарушение.