17 серпня, 18:51 • 16531 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
17 серпня, 17:11 • 31806 перегляди
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
17 серпня, 10:14 • 38307 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
17 серпня, 07:17 • 73348 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 130852 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
16 серпня, 10:46 • 86159 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 83671 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67056 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 54841 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248348 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
17 серпня, 07:17 • 73339 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
15 серпня, 11:14 • 372458 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 322954 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
15 серпня, 09:48 • 326120 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 332468 перегляди
Ранкова атака на Харків: є загиблі та поранені, серед них діти

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Внаслідок ранкової атаки на Харків 18 серпня загинула одна людина, 15 отримали поранення, четверо з них – діти. Медики госпіталізували шістьох постраждалих.

Ранкова атака на Харків: є загиблі та поранені, серед них діти

Внаслідок ворожої атаки на Харків вранці 18 серпня щонайменше одна людина загинула, ще 15 зазнали поранень. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, серед постраждалих четверо дітей.

У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Сенєгубов уточнив, що кількість постраждалих внаслідок ранкового удару по Харкову збільшується.

6 людей медики наразі шпиталізували. ... 45-річний чоловік, на жаль, помер. На місці "прильоту" працюють медики та усі профільні служби

- написав Синєгубов.

Він додав, що, зокрема, 6-річний хлопчик, 17-річна дівчина та 16-річний хлопець потребують допомоги лікарів.

Нагадаємо

В ніч на 18 серпня ворожі БпЛА атакували Індустріальний район Харкова, спричинивши пожежу в двох під'їздах житлової багатоповерхівки. Зафіксовано влучання в будинок, під завалами можуть перебувати люди.

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Харкову знову зросла, рятувальники показали наслідки атаки18.08.25, 02:21 • 2252 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Безпілотний літальний апарат
Харків