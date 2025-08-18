Ранкова атака на Харків: є загиблі та поранені, серед них діти

Внаслідок ворожої атаки на Харків вранці 18 серпня щонайменше одна людина загинула, ще 15 зазнали поранень. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, серед постраждалих четверо дітей.

У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Сенєгубов уточнив, що кількість постраждалих внаслідок ранкового удару по Харкову збільшується.

6 людей медики наразі шпиталізували. ... 45-річний чоловік, на жаль, помер. На місці "прильоту" працюють медики та усі профільні служби - написав Синєгубов.

Він додав, що, зокрема, 6-річний хлопчик, 17-річна дівчина та 16-річний хлопець потребують допомоги лікарів.

Нагадаємо

В ніч на 18 серпня ворожі БпЛА атакували Індустріальний район Харкова, спричинивши пожежу в двох під'їздах житлової багатоповерхівки. Зафіксовано влучання в будинок, під завалами можуть перебувати люди.

