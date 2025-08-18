Утренняя атака на Харьков: есть погибшие и раненые, среди них дети
Киев • УНН
В результате утренней атаки на Харьков 18 августа погиб один человек, 15 получили ранения, четверо из них – дети. Медики госпитализировали шестерых пострадавших.
В результате вражеской атаки на Харьков утром 18 августа по меньшей мере один человек погиб, еще 15 получили ранения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, среди пострадавших четверо детей.
В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что количество пострадавших в результате утреннего удара по Харькову увеличивается.
6 человек медики сейчас госпитализировали. ... 45-летний мужчина, к сожалению, умер. На месте "прилета" работают медики и все профильные службы
Он добавил, что, в частности, 6-летний мальчик, 17-летняя девочка и 16-летний парень нуждаются в помощи врачей.
Напомним
В ночь на 18 августа вражеские БпЛА атаковали Индустриальный район Харькова, вызвав пожар в двух подъездах жилой многоэтажки. Зафиксировано попадание в дом, под завалами могут находиться люди.
