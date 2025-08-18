Утренняя атака на Харьков: есть погибшие и раненые, среди них дети

$41.450.00
17 августа, 18:51 • 12747 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
17 августа, 17:11 • 23305 просмотра
Киевлян предупредили о громких звуках в центре города 17 августа: что произошло
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 34895 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 67925 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 128292 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 85415 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 83105 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 66909 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 54736 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248251 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 67914 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 370148 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 320779 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 324031 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 330451 просмотра
Утренняя атака на Харьков: есть погибшие и раненые, среди них дети

Киев • УНН

 • 52 просмотра

В результате утренней атаки на Харьков 18 августа погиб один человек, 15 получили ранения, четверо из них – дети. Медики госпитализировали шестерых пострадавших.

Утренняя атака на Харьков: есть погибшие и раненые, среди них дети

В результате вражеской атаки на Харьков утром 18 августа по меньшей мере один человек погиб, еще 15 получили ранения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, среди пострадавших четверо детей.

В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что количество пострадавших в результате утреннего удара по Харькову увеличивается.

6 человек медики сейчас госпитализировали. ... 45-летний мужчина, к сожалению, умер. На месте "прилета" работают медики и все профильные службы

- написал Синегубов.

Он добавил, что, в частности, 6-летний мальчик, 17-летняя девочка и 16-летний парень нуждаются в помощи врачей.

Напомним

В ночь на 18 августа вражеские БпЛА атаковали Индустриальный район Харькова, вызвав пожар в двух подъездах жилой многоэтажки. Зафиксировано попадание в дом, под завалами могут находиться люди.

Число пострадавших в результате ракетного удара по Харькову снова возросло, спасатели показали последствия атаки18.08.25, 02:21 • 1696 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Беспилотный летательный аппарат
Харьков