Ракетний удар рф по Балаклії: кількість постраждалих зросла до десяти, серед них дитина
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по житловому кварталу в Балаклії 1 жовтня загинула жінка, десять людей постраждали, серед них дитина. Ракета "Іскандер-М" влучила у двір багатоквартирного будинку, пошкодивши кафе, аптеку, магазини та автомобілі.
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по житловому кварталі у Бакалії Харківської області 1 жовтня зросла до десяти людей, серед них дитина. Про це інформує Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Війська рф вдарили ракетою по Балаклії: одна людина загинула, десять — постраждали, серед них дитина
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 1 жовтня близько 19:05 збройні сили рф завдали ракетного удару по м. Балаклія.
Ракета влучила у двір багатоквартирного будинку.
Зазначається що пошкоджено кафе, аптеку, магазини, адміністративну будівлю, автомобілі.
Загинула жінка. Постраждали десять людей, серед яких дівчинка 2021 року народження. У дитини діагностовано гостру реакцію на стрес
Попередньо встановлено, що ворог вдарив по місту ракетою "Іскандер-М".
Прокурори та слідчі поліції продовжують працювати на місці атаки.
Нагадаємо
У середу, 1 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Балаклії, внаслідок чого загинула 70-річна жінка. Ракета влучила поряд з п'ятиповерховим будинком, спричинивши пожежу в квартирі та автомобілі.
США можуть завдати путіну "болючого удару": Трамп активно працює над завершенням війни - Стубб01.10.25, 05:49 • 4644 перегляди