Ракетний удар рф по Балаклії: кількість постраждалих зросла до десяти, серед них дитина

17:49 • 12145 перегляди
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
17:21 • 15508 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
15:19 • 25247 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 20606 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 36682 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 23672 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 21861 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54449 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41321 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 32193 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача1 жовтня, 11:02 • 27188 перегляди
У Польщі підлітки виманили українця, побили та намалювали нацистську символіку на обличчіVideo1 жовтня, 12:40 • 3322 перегляди
У ВР зареєстровано законопроєкт про перейменування "копійки" на "шаг"1 жовтня, 13:06 • 6886 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto1 жовтня, 13:07 • 24505 перегляди
Два "Шахеди" прямують до польського кордону – моніторингові ТГ-канали15:55 • 4302 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto1 жовтня, 13:07 • 24615 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Метте Фредеріксен
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Данія
Європа
Київська область
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 36097 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 45438 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 29182 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 32405 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 42268 перегляди
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101

Ракетний удар рф по Балаклії: кількість постраждалих зросла до десяти, серед них дитина

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Внаслідок ракетного удару по житловому кварталу в Балаклії 1 жовтня загинула жінка, десять людей постраждали, серед них дитина. Ракета "Іскандер-М" влучила у двір багатоквартирного будинку, пошкодивши кафе, аптеку, магазини та автомобілі.

Ракетний удар рф по Балаклії: кількість постраждалих зросла до десяти, серед них дитина

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по житловому кварталі у Бакалії Харківської області 1 жовтня зросла до десяти людей, серед них дитина. Про це інформує Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Війська рф вдарили ракетою по Балаклії: одна людина загинула, десять — постраждали, серед них дитина

- йдеться у дописі.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 1 жовтня близько 19:05 збройні сили рф завдали ракетного удару по м. Балаклія.

Ракета влучила у двір багатоквартирного будинку.

Зазначається що пошкоджено кафе, аптеку, магазини, адміністративну будівлю, автомобілі.

Загинула жінка. Постраждали десять людей, серед яких дівчинка 2021 року народження. У дитини діагностовано гостру реакцію на стрес

- повідомили в прокуратурі. 

Попередньо встановлено, що ворог вдарив по місту ракетою "Іскандер-М".

Прокурори та слідчі поліції продовжують працювати на місці атаки.

Нагадаємо

У середу, 1 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Балаклії, внаслідок чого загинула 70-річна жінка. Ракета влучила поряд з п'ятиповерховим будинком, спричинивши пожежу в квартирі та автомобілі.

США можуть завдати путіну "болючого удару": Трамп активно працює над завершенням війни - Стубб01.10.25, 05:49 • 4644 перегляди

Віта Зеленецька

