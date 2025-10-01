Ракетный удар РФ по Балаклее: число пострадавших возросло до десяти, среди них ребенок
Киев • УНН
В результате ракетного удара по жилому кварталу в Балаклее 1 октября погибла женщина, десять человек пострадали, среди них ребенок. Ракета "Искандер-М" попала во двор многоквартирного дома, повредив кафе, аптеку, магазины и автомобили.
Число пострадавших в результате ракетного удара по жилому кварталу в Балаклее Харьковской области 1 октября возросло до десяти человек, среди них ребенок. Об этом информирует Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Войска РФ ударили ракетой по Балаклее: один человек погиб, десять — пострадали, среди них ребенок
Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 1 октября около 19:05 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по г. Балаклея.
Ракета попала во двор многоквартирного дома.
Отмечается, что повреждены кафе, аптека, магазины, административное здание, автомобили.
Погибла женщина. Пострадали десять человек, среди которых девочка 2021 года рождения. У ребенка диагностирована острая реакция на стресс
Предварительно установлено, что враг ударил по городу ракетой "Искандер-М".
Прокуроры и следователи полиции продолжают работать на месте атаки.
Напомним
В среду, 1 октября российские войска нанесли ракетный удар по Балаклее, в результате чего погибла 70-летняя женщина. Ракета попала рядом с пятиэтажным домом, вызвав пожар в квартире и автомобиле.
США могут нанести путину "болезненный удар": Трамп активно работает над завершением войны - Стубб01.10.25, 05:49 • 4644 просмотра