Ракетный удар РФ по Балаклее: число пострадавших возросло до десяти, среди них ребенок

17:49 • 12160 просмотра
Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго
17:21 • 15544 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
15:19 • 25280 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 20627 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 36707 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 23677 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 21866 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54451 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41323 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 32196 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
публикации
Эксклюзивы
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
15:19 • 25280 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 24634 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 12:21 • 36707 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 27315 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 31957 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 36101 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 45443 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 29185 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 32408 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 42272 просмотра
Ракетный удар РФ по Балаклее: число пострадавших возросло до десяти, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 146 просмотра

В результате ракетного удара по жилому кварталу в Балаклее 1 октября погибла женщина, десять человек пострадали, среди них ребенок. Ракета "Искандер-М" попала во двор многоквартирного дома, повредив кафе, аптеку, магазины и автомобили.

Ракетный удар РФ по Балаклее: число пострадавших возросло до десяти, среди них ребенок

Число пострадавших в результате ракетного удара по жилому кварталу в Балаклее Харьковской области 1 октября возросло до десяти человек, среди них ребенок. Об этом информирует Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Войска РФ ударили ракетой по Балаклее: один человек погиб, десять — пострадали, среди них ребенок

- говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 1 октября около 19:05 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по г. Балаклея.

Ракета попала во двор многоквартирного дома.

Отмечается, что повреждены кафе, аптека, магазины, административное здание, автомобили.

Погибла женщина. Пострадали десять человек, среди которых девочка 2021 года рождения. У ребенка диагностирована острая реакция на стресс

- сообщили в прокуратуре. 

Предварительно установлено, что враг ударил по городу ракетой "Искандер-М".

Прокуроры и следователи полиции продолжают работать на месте атаки.

Напомним

В среду, 1 октября российские войска нанесли ракетный удар по Балаклее, в результате чего погибла 70-летняя женщина. Ракета попала рядом с пятиэтажным домом, вызвав пожар в квартире и автомобиле.

Вита Зеленецкая

