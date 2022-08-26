Ракетний удар по Чаплиному: в ОВА показали нові фото наслідків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. російські окупаційні війська 24 серпня вдарили ракетами по потягу на станції Чаплине Дніпропетровської області. Стало відомо, який має вигляд селище через два дні з моменту ворожої атаки. Фото наслідків оприлюднив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram, передає УНН.
Цитата
"Скалічене життя селища Чаплине після страшного російського удару на День Незалежності. Загинули багато людей, з-поміж них і двоє дітей - 6 та 11 років", - написав він.
Доповнення
Російські окупанти 24 серпня завдали ракетного удару по вагонах на станції Чаплине в Дніпропетровській області. Внаслідок ракетного удару російських військ по Чаплиному Дніпропетровської області загинуло 25 людей, серед них двоє дітей. Рятувально-пошукові роботи завершено.
У росії визнали причетність до ракетних ударів по селищу Чаплине Дніпропетровської області.