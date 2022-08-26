Ракетный удар по Чаплино: в ОВА показали новые фото последствий
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. российские оккупационные войска 24 августа ударили ракетами по поезду на станции Чаплино Днепропетровской области. Стало известно, как выглядит поселок через два дня с момента вражеской атаки. Фото последствий обнародовал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, передает УНН.
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"Искалеченная жизнь поселка Чаплино после страшного российского удара в День Независимости. Погибло много людей, среди них и двое детей - 6 и 11 лет", - написал он.
Дополнение
Российские оккупанты 24 августа нанесли ракетный удар по вагонам на станции Чаплино в Днепропетровской области. В результате ракетного удара российских войск по Чаплино Днепропетровской области погибло 25 человек, среди них двое детей. Спасательно-поисковые работы завершены.
В россии признали причастность к ракетным ударам по поселку Чаплино Днепропетровской области.