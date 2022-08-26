Ракетный удар по Чаплино: в ОВА показали новые фото последствий

Цитата

"Искалеченная жизнь поселка Чаплино после страшного российского удара в День Независимости. Погибло много людей, среди них и двое детей - 6 и 11 лет", - написал он.

Дополнение

Российские оккупанты 24 августа нанесли ракетный удар по вагонам на станции Чаплино в Днепропетровской области. В результате ракетного удара российских войск по Чаплино Днепропетровской области погибло 25 человек, среди них двое детей. Спасательно-поисковые работы завершены.

В россии признали причастность к ракетным ударам по поселку Чаплино Днепропетровской области.