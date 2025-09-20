Атака рф на Хмельниччину спричинила перебої зі світлом: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки РФ на Хмельниччину пошкоджено лінію електропередачі, знеструмлено три населені пункти. Загинув чоловік 1979 року народження, зруйновано 2 будинки та пошкоджено близько 20 житлових споруд.
У Хмельницькій області атака рф викликала знеструмлення у трьох населених пунктах, повідомив у суботу голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, поширивши відеокоментар, пише УНН.
Деталі
"Ворожою атакою було пошкоджено одну з ліній електропередачі, три населені пункти знеструмлені (на 12 годину - ред.). Але працюють енергетики і невдовзі ця лінія буде заживлена. (...) Я очікую, що це буде вже найближчими годинами", - повідомив Тюрін.
З його слів, над територією області під час нічної атаки силами ППО було знищено 7 ворожих крилатих ракет.
Як повідомили у ГУ ДСНС в області, внаслідок атаки рф "у Дунаєвецькій громаді, за попередньою інформацією, зруйновано 2 будинки та пошкоджено близько 20 житлових споруд".
"Під час ліквідації пожежі в житловому будинку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження. Двоє місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу, госпіталізації вони не потребували. Постраждалим надається психологічна допомога", - ідеться у повідомленні.
У ДСНС також показали наслідки атаки рф на Хмельниччину.
