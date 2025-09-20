Атака рф на Хмельниччину спричинила перебої зі світлом: показали наслідки

$41.250.05
48.780.01
uken
10:19 • 1560 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
08:41 • 7856 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 31106 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 42184 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 45117 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 39213 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 47124 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 59471 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 33202 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 48282 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
Самарська область під атакою БпЛА: вибухи лунають біля нафтопереробного заводуPhoto20 вересня, 02:55 • 23663 перегляди
США скорочують поставки озброєнь до Європи - The Atlantic20 вересня, 04:38 • 22807 перегляди
російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку Дніпра: є загиблий та поранені - ОВАPhoto20 вересня, 04:40 • 15656 перегляди
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку рф на Україну06:16 • 14900 перегляди
Кібератака паралізувала роботу аеропортів Європи: є затримки та скасування рейсів08:02 • 18175 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 08:41 • 7846 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 31099 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 45704 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 59469 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 48277 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Сі Цзіньпін
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Київська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 47121 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 45704 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 21818 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 24471 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 27111 перегляди
Актуальне
TikTok
Bild
The Guardian
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Атака рф на Хмельниччину спричинила перебої зі світлом: показали наслідки

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Внаслідок нічної атаки РФ на Хмельниччину пошкоджено лінію електропередачі, знеструмлено три населені пункти. Загинув чоловік 1979 року народження, зруйновано 2 будинки та пошкоджено близько 20 житлових споруд.

Атака рф на Хмельниччину спричинила перебої зі світлом: показали наслідки

У Хмельницькій області атака рф викликала знеструмлення у трьох населених пунктах, повідомив у суботу голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, поширивши відеокоментар, пише УНН.

Деталі

"Ворожою атакою було пошкоджено одну з ліній електропередачі, три населені пункти знеструмлені (на 12 годину - ред.). Але працюють енергетики і невдовзі ця лінія буде заживлена. (...) Я очікую, що це буде вже найближчими годинами", - повідомив Тюрін.

З його слів, над територією області під час нічної атаки силами ППО було знищено 7 ворожих крилатих ракет. 

Як повідомили у ГУ ДСНС в області, внаслідок атаки рф "у Дунаєвецькій громаді, за попередньою інформацією, зруйновано 2 будинки та пошкоджено близько 20 житлових споруд".

"Під час ліквідації пожежі в житловому будинку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження. Двоє місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу, госпіталізації вони не потребували. Постраждалим надається психологічна допомога", - ідеться у повідомленні.

У ДСНС також показали наслідки атаки рф на Хмельниччину.

Хмельниччина зазнала ворожого удару: є загиблий та руйнування20.09.25, 09:21 • 2990 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Електроенергія
Хмельницька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій