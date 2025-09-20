Хмельниччина зазнала ворожої атаки: є загиблий та руйнування

$41.250.05
48.780.01
ukenru
04:00 • 12849 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
19 вересня, 18:48 • 23585 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 32533 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 27419 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 33752 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 46828 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
19 вересня, 12:00 • 29136 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 38779 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 39719 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 49380 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Популярнi новини
Окупанти створюють "асоціацію юристів" для прикриття репресій на окупованих територіях - ЦНС19 вересня, 20:34 • 5452 перегляди
Україна закликає до посилення тиску на москву після вторгнення винищувачів рф в Естонію - Сибіга19 вересня, 21:59 • 8556 перегляди
Ситуація в Козачій Лопані на Харківщині критична: росіяни мінують селище та блокують евакуацію - МВА19 вересня, 23:05 • 13564 перегляди
Самарська область під атакою БпЛА: вибухи лунають біля нафтопереробного заводуPhoto02:55 • 14070 перегляди
США скорочують поставки озброєнь до Європи - The Atlantic04:38 • 12441 перегляди
Публікації
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
04:00 • 12850 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 32160 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
19 вересня, 12:05 • 46828 перегляди
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 46828 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 11:23 • 38780 перегляди
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 38780 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 66431 перегляди
УНН Lite
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
19 вересня, 16:00 • 33752 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 32159 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 17476 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 20547 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 23076 перегляди
Хмельниччина зазнала ворожої атаки: є загиблий та руйнування

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Хмельниччину загинув чоловік 1979 року народження, ще двоє звернулися по медичну допомогу. Зруйновано 2 будинки та пошкоджено близько 20 житлових споруд у Дунаєвецькій громаді.

Хмельниччина зазнала ворожої атаки: є загиблий та руйнування

Російські війська вночі атакували Хмельницьку область, відомо про одного загиблого та двох постраждалих, є руйнування, повідомив у суботу голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.

Сьогодні ворог атакував Хмельниччину. Працювали сили ППО. Детальніше про це згодом. Внаслідок ворожої атаки у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі одного з будинків було виявлено тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження. Двоє місцевих жителів також звернулися за медичною допомогою, без госпіталізації

- написав Тюрін.

За попередньою інформацією, з його слів, зруйновано 2 будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд.

російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку Дніпра: є загиблий та поранені - ОВА20.09.25, 07:40 • 4542 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Хмельницька область