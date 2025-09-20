Хмельниччина зазнала ворожої атаки: є загиблий та руйнування
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Хмельниччину загинув чоловік 1979 року народження, ще двоє звернулися по медичну допомогу. Зруйновано 2 будинки та пошкоджено близько 20 житлових споруд у Дунаєвецькій громаді.
Російські війська вночі атакували Хмельницьку область, відомо про одного загиблого та двох постраждалих, є руйнування, повідомив у суботу голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.
Сьогодні ворог атакував Хмельниччину. Працювали сили ППО. Детальніше про це згодом. Внаслідок ворожої атаки у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі одного з будинків було виявлено тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження. Двоє місцевих жителів також звернулися за медичною допомогою, без госпіталізації
За попередньою інформацією, з його слів, зруйновано 2 будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд.
