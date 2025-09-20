Хмельницкая область подверглась вражескому удару: есть погибший и разрушения
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Хмельницкую область погиб мужчина 1979 года рождения, еще двое обратились за медицинской помощью. Разрушены 2 дома и повреждены около 20 жилых сооружений в Дунаевецкой громаде.
Российские войска ночью атаковали Хмельницкую область, известно об одном погибшем и двух пострадавших, есть разрушения, сообщил в субботу глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.
Сегодня враг атаковал Хмельницкую область. Работали силы ПВО. Подробнее об этом позже. В результате вражеской атаки в Дунаевецкой громаде во время ликвидации пожара одного из домов было обнаружено тело погибшего мужчины, 1979 года рождения. Двое местных жителей также обратились за медицинской помощью, без госпитализации
По предварительной информации, по его словам, разрушены 2 дома, а также повреждены ориентировочно 20 жилых сооружений.
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВА20.09.25, 07:40 • 5212 просмотров