Хмельницкая область подверглась вражескому удару: есть погибший и разрушения

14768 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 25896 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 33921 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 28701 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 35249 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 48153 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 29644 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 39766 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 39871 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 49912 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
публикации
Эксклюзивы
Украина призывает к усилению давления на Москву после вторжения истребителей рф в Эстонию - Сибига
19 сентября, 21:59
Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА
19 сентября, 23:05
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего завода
02:55
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic
04:38
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВА
04:40
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
04:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
19 сентября, 16:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
19 сентября, 14:03
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
19 сентября, 10:57
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году
19 сентября, 10:18
Хмельницкая область подверглась вражескому удару: есть погибший и разрушения

Киев • УНН

 1478 просмотра

В результате вражеской атаки на Хмельницкую область погиб мужчина 1979 года рождения, еще двое обратились за медицинской помощью. Разрушены 2 дома и повреждены около 20 жилых сооружений в Дунаевецкой громаде.

Хмельницкая область подверглась вражескому удару: есть погибший и разрушения

Российские войска ночью атаковали Хмельницкую область, известно об одном погибшем и двух пострадавших, есть разрушения, сообщил в субботу глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.

Сегодня враг атаковал Хмельницкую область. Работали силы ПВО. Подробнее об этом позже. В результате вражеской атаки в Дунаевецкой громаде во время ликвидации пожара одного из домов было обнаружено тело погибшего мужчины, 1979 года рождения. Двое местных жителей также обратились за медицинской помощью, без госпитализации

- написал Тюрин.

По предварительной информации, по его словам, разрушены 2 дома, а также повреждены ориентировочно 20 жилых сооружений.

российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВА
20.09.25, 07:40

Юлия Шрамко

Война в Украине
Хмельницкая область