Рада звільнила очільника МЗС Дмитра Кулебу

Верховна Рада підтримала заяву Дмитра Кулеби про звільнення з посади очільника Міністерства закордонних справ, передає кореспондент УНН.

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За відставку Дмитра Кулеби з посади міністра проголосувало 240 нардепів.

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Як стверджують нардепи, ймовірно, новим очільником МЗС стане перший заступник Кулеби Андрій Сибіга.

До призначення на посаду міністра закордонних справ України у березні 2020 року, Кулеба обіймав посаду віце-прем’єр міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції в уряді Олексія Гончарука з серпня 2019 року. На посаді міністра закордонних справ Кулеба змінив Вадима Пристайка.

З 2003 рік по 2010 рік працював у системі Міністерства закордонних справ на посадах у центральному апараті та у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні.

У 2014 році повернувся до МЗС на посаду посла з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій. У 2016 році був призначений на посаду постійного представника України при Раді Європи.

Нагадаємо

4 червня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження заяви про відставку від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, і що заява буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань парламенту.

Президент Зеленський заявив, що зарано обговорювати нову посаду для Дмитра Кулеби після його звільнення з МЗС.