Рада уволила главу МИДа Дмитрия Кулебу
Киев • УНН
Парламент поддержал отставку Дмитрия Кулебы с должности главы МИД. За это проголосовали 240 народных депутатов. Вероятным преемником на посту министра может стать Андрей Сибига.
Верховная Рада поддержала заявление Дмитрия Кулебы об увольнении с должности главы Министерства иностранных дел, передает корреспондент УНН.
Детали
За отставку Дмитрия Кулебы с должности министра проголосовало 240 нардепов.
Дополнение
Как утверждают нардепы, вероятно, новым главой МИД станет первый заместитель Кулебы Андрей Сибига.
До назначения на должность министра иностранных дел Украины в марте 2020 года, Кулеба занимал должность вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Алексея Гончарука с августа 2019 года. На посту министра иностранных дел Кулеба сменил Вадима Пристайко.
С 2003 год по 2010 год работал в системе Министерства иностранных дел на должностях в центральном аппарате и в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене.
В 2014 году вернулся в МИД на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. В 2016 году был назначен на должность постоянного представителя Украины при Совете Европы.
Напомним
4 июня председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении заявления об отставке от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, и что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний парламента.
Президент Зеленский заявил, что рано обсуждать новую должность для Дмитрия Кулебы после его увольнения из МИД.