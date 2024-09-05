Рада уволила главу МИДа Дмитрия Кулебу

Верховная Рада поддержала заявление Дмитрия Кулебы об увольнении с должности главы Министерства иностранных дел, передает корреспондент УНН.

Детали

За отставку Дмитрия Кулебы с должности министра проголосовало 240 нардепов.

Дополнение

Как утверждают нардепы, вероятно, новым главой МИД станет первый заместитель Кулебы Андрей Сибига.

До назначения на должность министра иностранных дел Украины в марте 2020 года, Кулеба занимал должность вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Алексея Гончарука с августа 2019 года. На посту министра иностранных дел Кулеба сменил Вадима Пристайко.

С 2003 год по 2010 год работал в системе Министерства иностранных дел на должностях в центральном аппарате и в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене.

В 2014 году вернулся в МИД на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. В 2016 году был назначен на должность постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Напомним

4 июня председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении заявления об отставке от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, и что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний парламента.

Президент Зеленский заявил, что рано обсуждать новую должность для Дмитрия Кулебы после его увольнения из МИД.