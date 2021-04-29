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ВР змінила порядок денний п'ятої сесії

ВР змінила порядок денний п'ятої сесії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Верховна Рада у четвер ухвалила проект постанови № 4690-8 про внесення змін до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, включивши до порядку денного низку питань. Рішення підтримало 288 народних обранців, передає кореспондент УНН.

Деталі

Постановою було ухвалене рішення про включення до порядку денного п’ятої сесії ВР 50 законопроектів, зокрема, президентський законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування.

Окрім того, нардепи доповнили порядок денний проектами законів, зокрема:

— щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами;
— щодо визначення статусу та розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади у сфері космічної діяльності;
— щодо гарантій адвокатської діяльності;
— щодо удосконалення порядку зупинення та припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії;
— щодо забезпечення захисту права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що належать дітям та підопічним особам;
— щодо запровадження відповідальності за недотримання вимог Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”;
— щодо застосування відповідальності за вчинення правопорушень до іноземців, які користуються імунітетом;
— про запобігання та протидію антисемітизму в Україні;
— щодо удосконалення процесу планування законопроектної роботи Верховної Ради України;
— щодо призначення пенсій багатодітним матерям;
— щодо забезпечення осучаснення та підвищення розмірів пенсій;
— щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами;
— щодо удосконалення пенсійного законодавства;
— про фінансові послуги та фінансові компанії;
— про кредитні спілки;
— про учасників Революції Гідності та сім’ї Героїв Небесної Сотні;
— щодо запобігання героїзації військових злочинців та легалізації нацизму;
— щодо створення умов для виконання угод про врегулювання спору (мирових угод), укладених між іноземним суб’єктом та державою Україна;
— про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції про угоди про вибір суду;
— про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель;
— щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами;
— щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості;
— щодо приведення у відповідність із Бюджетним кодексом України плати за спеціальне використання об’єктів тваринного світу та природних рослинних ресурсів;
— щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою;
— про Службу військового капеланства;
— щодо захисту майнових прав недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена;
— щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу;
— щодо спрощення організації та проведення процедур закупівель сільськими, селищними радами, міськими територіальними громадами;
— щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку;
— про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл;
— щодо вдосконалення вимог до маркування пестицидів і агрохімікатів;
— про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” (нова редакція);
— щодо створення додаткових умов для забезпечення професійного розвитку творчих працівників театрів;
— щодо врегулювання збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з ювелірних виробів;
— щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості;
— щодо посилення захисту прав працівників;
— про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;
— про встановлення Всеукраїнського Дня відповідальності людини;
— щодо забезпечення мовних прав корінних народів, національних меншин України у сфері освіти.

Доповнення

Напередодні Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому проект закону № 2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

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