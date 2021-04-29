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ВР изменила повестку дня пятой сессии

ВР изменила повестку дня пятой сессии

Киев  •  УНН

 • 16990 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Верховная Рада в четверг приняла проект постановления № 4690-8 о внесении изменений в повестку дня пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, включив в повестку дня ряд вопросов. Решение поддержало 288 народных избранников, передает корреспондент УНН.

Детали

Постановлением было принято решение о включении в повестку дня пятой сессии ВР 50 законопроектов, в том числе президентский законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования.

Кроме того, нардепы дополнили повестку дня проектами законов, в частности:

— по совершенствованию законодательного регулирования в области наружной рекламы;
— по определению статуса и распределения полномочий между центральными органами исполнительной власти в сфере космической деятельности;
— относительно гарантий адвокатской деятельности;
— по совершенствованию порядка приостановления и прекращения государственного финансирования уставной деятельности политической партии;
— по обеспечению защиты права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество, принадлежащих детям и подопечным лицам;
— о введении ответственности за несоблюдение требований Закона Украины “О стратегической экологической оценке”;
— по применению ответственности за совершение правонарушений к иностранцам, которые пользуются иммунитетом
— о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине;
— по совершенствованию процесса планирования законопроектной работы Верховной Рады Украины;
— о назначении пенсий многодетным матерям;
— по обеспечению осовременивания и повышение размеров пенсий;
— по приведению в соответствие с некоторыми законодательными актами;
— по совершенствованию пенсионного законодательства;
— о финансовых услугах и финансовых компаниях;
— о кредитных союзах;
— об участниках революции Достоинства и семьях Героев Небесной Сотни;
— по предотвращению героизации военных преступников и легализации нацизма;
— по созданию условий для выполнения соглашений об урегулировании спора (мировых соглашений), заключенных между иностранным субъектом и государством Украина;
— о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с ратификацией Конвенции о сделках о выборе суда;
— об организациях водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель;
— об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами;
— по использованию имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности;
— по приведению в соответствие с Бюджетным кодексом Украины платы за специальное использование объектов животного мира и природных растительных ресурсов;
— по совершенствованию правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой;
— о Службе военного капелланства;
— по защите имущественных прав недееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена;
— по обеспечению возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа
— по упрощению организации и проведения процедур закупок сельскими, поселковыми советами, городскими территориальными общинами;
— по уменьшению дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке;
— о развитии отрасли пчеловодства, охрану, защиту и сохранение пчел;
— по совершенствованию требований к маркировке пестицидов и агрохимикатов;
— о внесении изменений в Закон Украины “О библиотеках и библиотечном деле” (новая редакция);
— о создании дополнительных условий для обеспечения профессионального развития творческих работников театров;
— по урегулированию сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с ювелирных изделий;
— по урегулированию некоторых нестандартных форм занятости;
— по усилению защиты прав работников;
— о памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины;
— об установлении Всеукраинского Дня ответственности человека;
— по обеспечению языковых прав коренных народов, национальных меньшинств Украины в сфере образования.

Дополнение

Накануне Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

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