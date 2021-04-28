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Після тисяч правок: Рада нарешті ухвалила один з “земельних” законопроектів

Київ • УНН

 • 23605 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу, 28 квітня, ухвалила в другому читанні та в цілому проекту закону № 2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, який "застопорив" роботу парламенту на більше ніж місяць. Рішення підтримало 284 народних депутати, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так, розгляд законопроекту до другого читання почався ще 16 березня. Народні депутати загалом розглянули 3128 пропозицій та поправок. Проходження законодавчої ініціативи фактично блокувало розгляд інших питань.

На черзі — інший “земельний” законопроект № 2195 щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони — до якого також подано кілька сотень правок.

Документ, серед іншого, пропонує передбачити новий порядок продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності. Зокрема, йдеться про запровадження продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них обов’язково через електронні аукціони в електронній торговій системі.

Про ухвалений законопроект

Як стверджують автори, законопроект має на меті реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою.

Проектом закону пропонується, зокрема:

• Передати землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.
• Встановити на законодавчому рівні чіткий механізм порядку встановлення і фіксування у Державному земельному кадастрі меж громад, у тому числі об’єднаних.
• Надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності.
• Відмовитися від існування спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, із передбаченням існування натомість центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних.
• Надати повноваження із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель: обласним державним адміністраціям (які в перспективі, після завершення реформи децентралізації, будуть трансформовані у префектури), виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.
• Скасувати інститути державної експертизи землевпорядної документації та агрохімічної паспортизації земель.
Законопроект пропонує також скасувати погодження з урядом продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної і комунальної власності іноземним юридичним особам.

Пропонується виключити із Земельного кодексу норми, які обмежують можливість іноземців та іноземних юридичних осіб придбавати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Доповнення

Верховна Рада збереться на два позачергових засідання 29 квітня. Скликання позачергових засідань ВР відбувається на тлі того, як на планових пленарних засіданнях парламентарі розглядали “земельний” законопроект, до якого подали кілька тисяч поправок, що фактично блокує розгляд інших питань.

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