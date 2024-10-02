Рада з питань праці США звинуватила Apple у порушенні прав працівників
Київ • УНН
Apple звинувачують у вимаганні від працівників підписувати угоди, що порушують їхні права. Компанія також застосовувала політики, що ускладнювали співробітникам право на вільне висловлення думок.
Рада з питань праці США звинуватила Apple у порушеннях прав працівників. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У скарзі зазначається, що Apple вимагала від працівників підписувати угоди про конфіденційність, нерозголошення та неконкуренцію, які порушують їхні права.
Рада стверджує, що компанія також застосовувала надмірно широкі політики щодо неправомірної поведінки та використання соціальних мереж, що ускладнювало співробітникам право на вільне висловлення своїх думок.
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