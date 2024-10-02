Совет по труду США обвинил Apple в нарушении прав работников
Киев • УНН
Apple обвиняют в требовании от работников подписывать соглашения, нарушающие их права. Компания также применяла политики, которые затрудняли сотрудникам право на свободное выражение мнений.
Совет по труду США обвинил Apple в нарушениях прав работников. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В жалобе отмечается, что Apple требовала от работников подписывать соглашения о конфиденциальности, неразглашении и неконкуренции, которые нарушают их права.
Совет утверждает, что компания также применяла чрезмерно широкие политики в отношении неправомерного поведения и использования социальных сетей, что затрудняло сотрудникам право на свободное выражение своих мнений.
Apple проиграла в суде ЕС дело о налоговых льготах на 13 млрд евро10 сентября 2024, 14:25 • 14367 просмотров