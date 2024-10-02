Совет по труду США обвинил Apple в нарушении прав работников

Совет по труду США обвинил Apple в нарушениях прав работников. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В жалобе отмечается, что Apple требовала от работников подписывать соглашения о конфиденциальности, неразглашении и неконкуренции, которые нарушают их права.

Совет утверждает, что компания также применяла чрезмерно широкие политики в отношении неправомерного поведения и использования социальных сетей, что затрудняло сотрудникам право на свободное выражение своих мнений.

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