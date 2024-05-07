Рада ЄС схвалила перший в історії ЄС закон про боротьбу з насильством щодо жінок

Рада ЄС дала зелене світло директиві ЄС щодо боротьби з насильством проти жінок та домашнім насильством. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, передає УНН.

Деталі

У повідомленні йдеться про те, що насильство над жінками та домашнє насильство є постійним злочином. Закон, який був прийнятий Європарламентом, гарантуватиме, що особи, які його вчиняють, будуть суворо покарані, а жертви отримають усю необхідну підтримку на території ЄС.

Це новаторський момент у зміцненні прав жінок. Справжня рівність може настати лише тоді, коли жінки зможуть жити без страху перед домаганнями, насильницькими нападами чи фізичною шкодою. Цей закон є важливим кроком на шляху до цього - прокоментував віце-прем'єр-міністр Бельгії Пол Ван Тігчелт.

Держави-члени ЄС мають три роки з моменту набуття чинності директиви, щоб імплементувати її в національне законодавство.

Контекст

Закон криміналізує злочини проти жінок на території ЄС, включно з примусовим шлюбом, обміном інтимними зображеннями без згоди, кібер-сталкінгом, кібер-переслідуванням та кібер-підбурюванням до ненависті або насильства.

Вчинення цих злочинів каратиметься тюремним ув'язненням на строк від одного до п'яти років. Директива також містить широкий перелік обтяжуючих обставин, таких як вчинення злочину проти дитини, колишнього або теперішнього подружжя чи партнера, представника влади, журналіста або правозахисника, які тягнуть за собою більш суворе покарання.

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Директива також містить детальні правила щодо заходів допомоги та захисту, які держави-члени повинні надавати жертвам.

Жертвам насильства над жінками та домашнього насильства стане легше повідомити про злочин. Зокрема, можна буде повідомляти про кіберзлочини онлайн. Країни ЄС також повинні вжити заходів для забезпечення того, щоб діти отримували допомогу від професіоналів. Коли діти повідомляють про злочин, скоєний особою, яка виконує батьківські обов'язки, органи влади повинні вжити заходів для захисту безпеки дитини, перш ніж повідомити про це ймовірного злочинця.

Додамо

Дані Європейської комісії свідчать, що кожна третя жінка у 27 країнах блоку зазнала певного виду насильства, часто з боку інтимних партнерів. Крім того, 600 тисяч жінок у Європі живуть з наслідками каліцтва жіночих статевих органів.

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