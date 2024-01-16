Жінки з третіх країн, які постраждали від домашнього насильства, можуть отримати захист в ЄС

ukenru
29 березня, 17:57 • 109355 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 130614 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 126681 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 164875 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 140456 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 133623 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 145277 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 146489 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 392181 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172516 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.1 м/с
57 %
748 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 33459 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 26261 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 32295 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 38124 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 37424 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 241487 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 392181 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 446172 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 454246 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 363297 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 130615 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 133152 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 127204 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 101260 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 109794 перегляди
Актуальне
Жінки з третіх країн, які постраждали від домашнього насильства, можуть отримати захист в ЄС

Жінки з третіх країн, які постраждали від домашнього насильства, можуть отримати захист в ЄС

Київ • УНН

 • 21638 перегляди

Європейський суд постановив, що жінки, які зазнали гендерно зумовленого насильства в країнах походження, можуть отримати статус біженця в ЄС. Це рішення також поширюється на жінок, які стикаються з реальною загрозою бути вбитими, або тих, хто зазнає насильства в сім'ї чи громаді через порушення культурних чи традиційних норм.

Згідно з рішенням Європейського суду, жінки можуть отримати статус біженця в ЄС, якщо вони піддаються насильству, включаючи сексуальне та домашнє насильство, в країні походження.

Про це передає УНН із посиланням на Суд Європейського Союзу.

Деталі

Європейський суд справедливості (ЄСП) у Люксембурзі ухвалив рішення, відповідно до якого жінки з третіх країн можуть отримати захист в ЄС, зокрема, якщо в себе в країні вони піддаються фізичному або психологічному насильству, включаючи сексуальне і домашнє насильство, в країні походження через свою стать. Згідно з рішенням ЄСП, якщо умови надання статусу біженця не будуть виконані, жінки матимуть право на додатковий захист також у разі реальної загрози бути вбитими; а також у разі актів насильства, скоєних проти них членом їхньої сім'ї або громади через передбачуване порушення культурних, релігійних або традиційних норм.

У Бразилії набув чинності спірний закон, що обмежує права корінних народів і відкриває дорогу до вирубки лісів02.01.24, 04:00 • 33884 перегляди

Видання Zeit наводить приклад, як курдська жінка турецького походження звернулася за міжнародним захистом до Болгарії. Вона була примусово видана заміж, але потім розлучилася. В результаті вона зазнала погроз з боку свого колишнього чоловіка і сім'ї свого походження і побоювалася стати жертвою так званого "вбивства честі". Вказується, що ця справа стала основою для рішення, яке зараз виніс Європейський суд.

Азербайджан, який прийматиме саміт з питань зміни клімату COP29, не призначив жодної жінки до складу його комітету16.01.24, 11:44 • 21518 переглядiв

Серед іншого, у своєму рішенні ЄСП посилається на Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами 2011 року, яка є обов'язковою для ЄС і визнає гендерне насильство над жінками як форму переслідування.

Нагадаємо

Уряд Німеччини схвалив законопроект, який прирівнює секснасильство на війні до воєнних злочинів.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,078.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,837.77