Жінки з третіх країн, які постраждали від домашнього насильства, можуть отримати захист в ЄС

Згідно з рішенням Європейського суду, жінки можуть отримати статус біженця в ЄС, якщо вони піддаються насильству, включаючи сексуальне та домашнє насильство, в країні походження.

Про це передає УНН із посиланням на Суд Європейського Союзу.

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Європейський суд справедливості (ЄСП) у Люксембурзі ухвалив рішення, відповідно до якого жінки з третіх країн можуть отримати захист в ЄС, зокрема, якщо в себе в країні вони піддаються фізичному або психологічному насильству, включаючи сексуальне і домашнє насильство, в країні походження через свою стать. Згідно з рішенням ЄСП, якщо умови надання статусу біженця не будуть виконані, жінки матимуть право на додатковий захист також у разі реальної загрози бути вбитими; а також у разі актів насильства, скоєних проти них членом їхньої сім'ї або громади через передбачуване порушення культурних, релігійних або традиційних норм.

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Видання Zeit наводить приклад, як курдська жінка турецького походження звернулася за міжнародним захистом до Болгарії. Вона була примусово видана заміж, але потім розлучилася. В результаті вона зазнала погроз з боку свого колишнього чоловіка і сім'ї свого походження і побоювалася стати жертвою так званого "вбивства честі". Вказується, що ця справа стала основою для рішення, яке зараз виніс Європейський суд.

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Серед іншого, у своєму рішенні ЄСП посилається на Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами 2011 року, яка є обов'язковою для ЄС і визнає гендерне насильство над жінками як форму переслідування.

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