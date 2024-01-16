Азербайджан, який прийматиме саміт з питань зміни клімату COP29, не призначив жодної жінки до складу його комітету

ukenru
29 березня, 17:57 • 109331 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 130582 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 126654 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 164848 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 140430 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 133613 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 145269 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 146485 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 392164 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172515 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.1 м/с
57 %
748 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 33467 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 26268 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 32302 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 38133 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 37433 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 241492 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 392186 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 446176 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 454248 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 363301 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 130620 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 133155 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 127206 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 101262 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 109794 перегляди
Актуальне
Азербайджан, який прийматиме саміт з питань зміни клімату COP29, не призначив жодної жінки до складу його комітету

Азербайджан, який прийматиме саміт з питань зміни клімату COP29, не призначив жодної жінки до складу його комітету

Київ • УНН

 • 21518 перегляди

Кліматичний комітет COP29 в Азербайджані складається виключно з чоловіків, що викликало критику з боку жіночої правозахисної групи "She Changes Climate", яка назвала це рішення "регресивним". Країна-експортер нафти також зазнала критики за амбіції в індустрії викопного палива і наміри збільшити видобуток газу в майбутньому.

Наступна кліматична конференція Організації Об’єднаних Націй (COP29) буде організована комітетом, який складається виключно з чоловіків. Міжнародна організація "She Changes Climate", яка об’єднує жінок, які беруть участь у боротьбі з кліматичною кризою, назвала це рішення "регресивним", передає УНН.

Деталі

Наступний кліматичний саміт, який відбудеться у 2024 році в Азербайджані, згідно з нещодавніми заявами президента Азербайджану Ільхама Алієва матиме комітет, який складається з 28 чоловіків, але без жодної жінки.

Майже всі члени комітету COP29 є міністрами або державними службовцями

- пише британський «Guardian».

Для порівняння, на COP28, що проходила в Дубаї, 63% учасників були жінками.

На Маврикії найвищий рівень попередження через шторм "Белал", є жертва16.01.24, 10:59 • 25896 переглядiв

Представники руху "She Changes Climate (Вона змінює клімат)", який прагне до того, щоб більше жінок очолювали справедливі кліматичні дії, відреагувала в понеділок у мережі X, засудивши склад комітету, який є "кроком назад".

Цей комітет є кроком назад на шляху до гендерного паритету в кліматі; але ще є час для змін. Ми просимо рівноправного представництва в управлінні цьогорічними кліматичними переговорами, тому що зміна клімату впливає на всіх, а не на половину

- ідеться у дописі організації.

Інший бік справи, на який вказують екологи: вже другий рік поспіль кліматичний саміт ООН приймає країна-експортер нафти. Минулого року, згідно з державними звітами, Азербайджан експортував 30,2 млн тонн нафти.

Ще раз ми закликаємо до дистанції між індустрією викопного палива та президентством КС (Кліматичний саміт - ред.), оскільки цілісність навколишнього середовища залишається проблемою для нас та багатьох організацій громадянського суспільства

- йдеться у заяві She Changes Climate.

Критику також нещодавно також висловила екологічна організація Global Witness, вказуючи, що Азербайджан має амбіції видобути значно більше газу в найближчі роки, оскільки економіка колишньої радянської республіки значною мірою залежить від експорту нафти та газу.

Image

Очікується, що президентом конференції стане міністр екології Азербайджану Мухтар Бабаєв, який раніше він тривалий час працював у державній нафтовій компанії SOCAR.

Нагадаємо

Під час виступу на конференції  ООН зі зміни клімату COP28, генсек Антоніу Гутерріш закликав світових лідерів покінчити із залежністю від викопного палива. На Конференції ООН з питань клімату (COP28) делегати домовилися про створення фонду для допомоги країнам, що розвиваються.

УНН повідомляв, що 2023 рік встановив рекорд як найтепліший рік із середнім підвищенням температури на 1,45 градуса; ВМО попереджає, що 2024 рік може бути спекотнішим через Ель-Ніньо.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,078.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,837.77