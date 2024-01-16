Азербайджан, який прийматиме саміт з питань зміни клімату COP29, не призначив жодної жінки до складу його комітету

Наступна кліматична конференція Організації Об’єднаних Націй (COP29) буде організована комітетом, який складається виключно з чоловіків. Міжнародна організація "She Changes Climate", яка об’єднує жінок, які беруть участь у боротьбі з кліматичною кризою, назвала це рішення "регресивним", передає УНН.

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Наступний кліматичний саміт, який відбудеться у 2024 році в Азербайджані, згідно з нещодавніми заявами президента Азербайджану Ільхама Алієва матиме комітет, який складається з 28 чоловіків, але без жодної жінки.

Майже всі члени комітету COP29 є міністрами або державними службовцями - пише британський «Guardian».

Для порівняння, на COP28, що проходила в Дубаї, 63% учасників були жінками.

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Представники руху "She Changes Climate (Вона змінює клімат)", який прагне до того, щоб більше жінок очолювали справедливі кліматичні дії, відреагувала в понеділок у мережі X, засудивши склад комітету, який є "кроком назад".

Цей комітет є кроком назад на шляху до гендерного паритету в кліматі; але ще є час для змін. Ми просимо рівноправного представництва в управлінні цьогорічними кліматичними переговорами, тому що зміна клімату впливає на всіх, а не на половину - ідеться у дописі організації.

Інший бік справи, на який вказують екологи: вже другий рік поспіль кліматичний саміт ООН приймає країна-експортер нафти. Минулого року, згідно з державними звітами, Азербайджан експортував 30,2 млн тонн нафти.

Ще раз ми закликаємо до дистанції між індустрією викопного палива та президентством КС (Кліматичний саміт - ред.), оскільки цілісність навколишнього середовища залишається проблемою для нас та багатьох організацій громадянського суспільства - йдеться у заяві She Changes Climate.

Критику також нещодавно також висловила екологічна організація Global Witness, вказуючи, що Азербайджан має амбіції видобути значно більше газу в найближчі роки, оскільки економіка колишньої радянської республіки значною мірою залежить від експорту нафти та газу.

Очікується, що президентом конференції стане міністр екології Азербайджану Мухтар Бабаєв, який раніше він тривалий час працював у державній нафтовій компанії SOCAR.

Нагадаємо

Під час виступу на конференції ООН зі зміни клімату COP28, генсек Антоніу Гутерріш закликав світових лідерів покінчити із залежністю від викопного палива. На Конференції ООН з питань клімату (COP28) делегати домовилися про створення фонду для допомоги країнам, що розвиваються.

УНН повідомляв, що 2023 рік встановив рекорд як найтепліший рік із середнім підвищенням температури на 1,45 градуса; ВМО попереджає, що 2024 рік може бути спекотнішим через Ель-Ніньо.