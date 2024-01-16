На Маврикії найвищий рівень попередження через шторм "Белал", є жертва
Київ • УНН
Тропічний шторм Белал посіяв хаос на Маврикії, спричинивши вимкнення електрики у 8 400 осіб і повінь, унаслідок якої загинула одна людина.
На Маврикії у вівторок підняли рівень попередження про циклони до максимального, на тлі того, як потужні вітри та дощі, спричинені тропічним штормом "Белал", спричинили хаос в острівній державі в Індійському океані, пише УНН з посиланням на France24.
Деталі
Уряд наказав усім жителям залишатися вдома, але метеорологічна служба повідомила, що шторм рухається на схід від віддаленого острова, який є магнітом для туристів.
"Белал" залишив 8400 людей без електрики, велика кількість автомобілів затонула під водою через повінь, спричинену проливними дощами, або скупчилася на вулицях.
Міжнародний аеропорт на Маврикії було закрито в понеділок до подальшого повідомлення, а Air Mauritius оголосила, що кілька рейсів, запланованих на вівторок, зокрема до Франції та Південної Африки, було скасовано.
Поліція повідомила, що на затопленій трасі було знайдено тіло мотоцикліста, який став жертвою дорожньо-транспортної пригоди. Прем'єр-міністр Правінд Кумар Джагнот у своїй заяві по національному телебаченню в понеділок підтвердив інформацію про одного загиблого.
У своєму зверненні в понеділок Джагнот розкритикував Метеорологічну службу Маврикія (MMS) і оголосив, що її директор подав у відставку.
У повідомленні метеослужби йдеться, що діє попередження про циклон 4-го максимального рівня, але атмосферний тиск зростає, "вказуючи на те, що "Белал" уже перетнув кордон на найближчій відстані від Маврикія".
"Однак вітри, пов'язані з "Белалом", усе ще впливають на острів", - додали в службі.
Там також попередили про хвилювання моря. "Штормовий нагін спричинить затоплення низинних прибережних територій. Суворо рекомендується не виходити в море та уникати прогулянок пляжами", - зазначено в повідомленні.
Доповнення
"Белал" уже завдав удару по заморській території Франції Реюньйон, унаслідок чого загинула одна людина.
Щорічно протягом сезону з листопада по квітень у південно-західній частині Індійського океану відбувається близько дюжини штормів або циклонів.
У лютому минулого року Маврикій постраждав від проливних дощів і сильного вітру від циклону "Фредді", який спричинив хвилю смертей і руйнувань у південно-східній Африці, зокрема в Малаві, Мозамбіку та Мадагаскарі.