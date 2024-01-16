На Маврикії найвищий рівень попередження через шторм "Белал", є жертва

ukenru
29 березня, 17:57 • 103782 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 121818 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 120816 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 159228 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 135198 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130787 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143213 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145586 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 387787 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172431 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Перебування в полоні зараховуватиметься в страховий стаж цивільним українцям

Перебування в полоні зараховуватиметься в страховий стаж цивільним українцям

29 березня, 21:27 • 10185 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 15838 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 12855 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 21710 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 20233 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 236724 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 387789 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442486 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 450786 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360143 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 121825 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131706 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125832 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100051 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108711 перегляди
Актуальне
На Маврикії найвищий рівень попередження через шторм "Белал", є жертва

На Маврикії найвищий рівень попередження через шторм "Белал", є жертва

Київ • УНН

 • 25896 перегляди

Тропічний шторм Белал посіяв хаос на Маврикії, спричинивши вимкнення електрики у 8 400 осіб і повінь, унаслідок якої загинула одна людина.

На Маврикії у вівторок підняли рівень попередження про циклони до максимального, на тлі того, як потужні вітри та дощі, спричинені тропічним штормом "Белал", спричинили хаос в острівній державі в Індійському океані, пише УНН з посиланням на France24.

Деталі

Уряд наказав усім жителям залишатися вдома, але метеорологічна служба повідомила, що шторм рухається на схід від віддаленого острова, який є магнітом для туристів.

"Белал" залишив 8400 людей без електрики, велика кількість автомобілів затонула під водою через повінь, спричинену проливними дощами, або скупчилася на вулицях.

Міжнародний аеропорт на Маврикії було закрито в понеділок до подальшого повідомлення, а Air Mauritius оголосила, що кілька рейсів, запланованих на вівторок, зокрема до Франції та Південної Африки, було скасовано.

Поліція повідомила, що на затопленій трасі було знайдено тіло мотоцикліста, який став жертвою дорожньо-транспортної пригоди. Прем'єр-міністр Правінд Кумар Джагнот у своїй заяві по національному телебаченню в понеділок підтвердив інформацію про одного загиблого.

У своєму зверненні в понеділок Джагнот розкритикував Метеорологічну службу Маврикія (MMS) і оголосив, що її директор подав у відставку.

У повідомленні метеослужби йдеться, що діє попередження про циклон 4-го максимального рівня, але атмосферний тиск зростає, "вказуючи на те, що "Белал" уже перетнув кордон на найближчій відстані від Маврикія".

"Однак вітри, пов'язані з "Белалом", усе ще впливають на острів", - додали в службі.

Там також попередили про хвилювання моря. "Штормовий нагін спричинить затоплення низинних прибережних територій. Суворо рекомендується не виходити в море та уникати прогулянок пляжами", - зазначено в повідомленні.

Доповнення

"Белал" уже завдав удару по заморській території Франції Реюньйон, унаслідок чого загинула одна людина.

Щорічно протягом сезону з листопада по квітень у південно-західній частині Індійського океану відбувається близько дюжини штормів або циклонів.

У лютому минулого року Маврикій постраждав від проливних дощів і сильного вітру від циклону "Фредді", який спричинив хвилю смертей і руйнувань у південно-східній Африці, зокрема в Малаві, Мозамбіку та Мадагаскарі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,955.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,838.83