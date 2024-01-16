На Маврикии самый высокий уровень предупреждения из-за обрушевшегося шторма "Белал", есть жертва
Киев • УНН
Тропический шторм Белал посеял хаос на Маврикии, вызвав отключение электричества у 8 400 человек и наводнение, в результате которого погиб один человек.
На Маврикие во вторник подняли уровень предупреждения о циклонах до максимального, на фоне того, как мощные ветры и дожди, вызванные тропическим штормом "Белал", вызвали хаос в островном государстве в Индийском океане, пишет УНН со ccылкой на France24.
Детали
Правительство приказало всем жителям оставаться дома, но метеорологическая служба сообщила, что шторм движется на восток от отдаленного острова, который является магнитом для туристов.
"Белал" оставил 8400 человек без электричества, большое количество автомобилей затонуло под водой из-за наводнения, вызванного проливными дождями, или скопилось на улицах.
Международный аэропорт на Маврикии был закрыт в понедельник до дальнейшего уведомления, а Air Mauritius объявила, что несколько рейсов, запланированных на вторник, в том числе во Францию и Южную Африку, были отменены.
Полиция сообщила, что на затопленной трассе было найдено тело мотоциклиста, ставшего жертвой дорожно-транспортного происшествия. Премьер-министр Правинд Кумар Джагнот в своем заявлении по национальному телевидению в понедельник подтвердил информацию об одном погибшем.
В своем обращении в понедельник Джагнот раскритиковал Метеорологическую службу Маврикия (MMS) и объявил, что ее директор подал в отставку.
В сообщении метеослужбы говорится, что действует предупреждение о циклоне 4-го максимального уровня, но атмосферное давление растет, "указывая на то, что "Белал" уже пересек границу на самом близком расстоянии от Маврикия".
"Однако ветры, связанные с "Белалом", все еще влияют на остров", - добавили в службе.
Там также предупредили о волнении моря. "Штормовой нагон вызовет затопление низменных прибрежных территорий. Строго рекомендуется не выходить в море и избегать прогулок по пляжам", - указано в сообщении.
Дополнение
"Белал" уже нанес удар по заморской территории Франции Реюньон, в результате чего погиб один человек.
Ежегодно в течение сезона с ноября по апрель в юго-западной части Индийского океана происходит около дюжины штормов или циклонов.
В феврале прошлого года Маврикий пострадал от проливных дождей и сильного ветра от циклона "Фредди", который вызвал волну смертей и разрушений в юго-восточной Африке, включая Малави, Мозамбик и Мадагаскар.
На Маврикии самый высокий уровень предупреждения из-за обрушевшегося шторма "Белал", есть жертва
Тропический шторм Белал посеял хаос на Маврикии, вызвав отключение электричества у 8 400 человек и наводнение, в результате которого погиб один человек.
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