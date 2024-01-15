Циклон "Белал" обрушився на французький острів Реюньйон, є перша жертва
Київ • УНН
Циклон "Белал" обрушився на острів Реюньйон, в результаті чого 1 людина загинула, а тисячі залишилися без води та електроенергії
На французький острів Реюньйон в Індійському океані обрушився тропічний циклон "Белал", у префектурі повідомили про першу жертву стихії, пише УНН з посиланням на RMC.
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Префект острова Реюньйон повідомив у своєму ранковому звіті про ситуацію про загибель бездомного в Сен-Жілі під час проходження циклону "Белаль". Як повідомляється, людина не знайшла притулку.
Згідно з останньою інформацією влади, четверо людей прийнято в так званих "центрах життя", 636 осіб перебувають у центрах розміщення, 104 людини евакуювали профілактично.
За даними Journal L'Union, десятки тисяч будинків залишилися без води та електрики.
Служби префектури також відзначають сильні хвилі в середньому 8 метрів та інтенсивний дощ, який "створює значні ризики повеней на всьому острові".
Як повідомляє Ouest-France, влада очікує поривів вітру до 250 км/год і розливу річок.
Було оголошено режим суворої ізоляції для населення.