Циклон "Белал" обрушился на французский остров Реюньон, есть первая жертва
Киев • УНН
Циклон "Белал" обрушился на остров Реюньон, в результате чего 1 человек погиб, а тысячи остались без воды и электроэнергии
На французский остров Реюньон в Индийском океане обрушился тропический циклон "Белал", в префектуре сообщили о первой жертве стихии, пишет УНН со ссылкой на RMC.
Детали
Префект острова Реюньон сообщил в своем утреннем отчете о ситуации о гибели бездомного в Сен-Жиле во время прохождения циклона "Белаль". Как сообщается, человек не нашел убежища.
Согласно последней информации властей, четыре человека приняты в так называемых "центрах жизни", 636 человек находятся в центрах размещения, 104 человека эвакуировали профилактически.
По данным Journal L'Union, десятки тысяч домов остались без воды и электричества.
Службы префектуры также отмечают сильные волны в среднем 8 метров и интенсивный дождь, который "создает значительные риски наводнений на всем острове".
Как сообщает Ouest-France, власти ожидают порывов ветра до 250 км/ч и разлива рек.
Был объявлен режим строгой изоляции для населения.
Циклон "Белал" обрушился на французский остров Реюньон, есть первая жертва
Циклон "Белал" обрушился на остров Реюньон, в результате чего 1 человек погиб, а тысячи остались без воды и электроэнергии.
Переговоры по формуле мира: дипломаты Глобального Юга призвали Украину учитывать "беспокойство россии"
Некоторые представители стран Глобального Юга предложили Украине учесть беспокойство россии в мирных переговорах.
В Украине приговоры за военные преступления получили уже 77 человек - Генпрокурор
В Украине правоохранители сообщили о подозрении 477 российским военным в совершении военных преступлений; 77 из них были осуждены.
В Киеве из-за ДТП на мосту Патона затруднено движение
Авария на киевском мосту Патона привела к затруднению движения в обоих направлениях. Водителям рекомендуется скорректировать планы поездок.
Катар приостанавливает поставки газа через Красное море
QatarEnergy приостанавливает транзит СПГ через Красное море из-за отсутствия гарантий безопасности на фоне региональной напряженности.
"Непосредственно выполняют боевые задачи": Сырский показал кадры визита к украинским воинам
Генерал-полковник Александр Сырский наградил военнослужащих в зоне ОСГВ "Хортица".
ООН просит доноров выделить 4,2 млрд долларов на гуманитарную помощь украинцам
ООН просит предоставить $4,2 млрд для 14,6 млн украинцев, которые нуждаются в гуманитарной помощи из-за последствий войны и суровой зимы.
Британская разведка: из-за масштабных потерь на войне в Украине россияне вербуют в армию выпускников школ
На фоне значительных потерь на войне в Украине, россияне вынужденно берут в армию даже выпускников школ. Таким образом оккупанты стремятся компенсировать нехватку "живой силы".
Силы обороны уничтожили российский самолет А-50 и воздушный пункт управления врага Ил-22 - Залужный
Украинские военные уничтожили российский самолет А-50 и пункт управления Ил-22, сообщил Валерий Залужный.
Новая почта и "Повернись живим" передали воздушным силам Украины комплексные аппаратные связи
Новая Почта и фонд "Повернись живим" передали воздушным силам современные системы связи для усиления противовоздушной обороны.