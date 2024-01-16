Азербайджан, который будет принимать саммит по вопросам изменения климата COP29, не назначил ни одной женщины в состав его комитета

Следующая климатическая конференция Организации Объединенных Наций (COP29) будет организована комитетом, состоящим исключительно из мужчин. Международная организация "She Changes Climate", которая объединяет женщин, участвующих в борьбе с климатическим кризисом, назвала это решение "регрессивным", передает УНН.

Детали

Следующий климатический саммит, который состоится в 2024 году в Азербайджане, согласно недавним заявлениям президента Азербайджана Ильхама Алиева будет иметь комитет, состоящий из 28 мужчин, но без единой женщины.

Почти все члены комитета COP29 являются министрами или государственными служащими - пишет британский "Guardian".

Для сравнения, на COP28, проходившей в Дубае, 63% участников были женщинами.

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Представители движения "She Changes Climate (Она меняет климат)", которое стремится к тому, чтобы больше женщин возглавляли справедливые климатические действия, отреагировала в понедельник в сети X, осудив состав комитета, который является "шагом назад".

Этот комитет является шагом назад на пути к гендерному паритету в климате; но еще есть время для изменений. Мы просим равноправного представительства в управлении нынешними климатическими переговорами, потому что изменение климата влияет на всех, а не на половину - говорится в заметке организации.

Другая сторона дела, на которую указывают экологи: уже второй год подряд климатический саммит ООН принимает страна-экспортер нефти. В прошлом году, согласно государственным отчетам, Азербайджан экспортировал 30,2 млн тонн нефти.

Еще раз мы призываем к дистанции между индустрией ископаемого топлива и президентством КС, поскольку целостность окружающей среды остается проблемой для нас и многих организаций гражданского общества - говорится в заявлении She Changes Climate.

Критику также недавно также выразила экологическая организация Global Witness, указывая, что Азербайджан имеет амбиции добыть значительно больше газа в ближайшие годы, поскольку экономика бывшей советской республики в значительной степени зависит от экспорта нефти и газа.

Ожидается, что президентом конференции станет министр экологии Азербайджана Мухтар Бабаев, который ранее он долгое время работал в государственной нефтяной компании SOCAR.

Напомним,

Во время выступления на конференции ООН по изменению климата COP28, генсек Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров покончить с зависимостью от ископаемого топлива. На Конференции ООН по климату (COP28) делегаты договорились о создании фонда для помощи развивающимся странам.

УНН сообщал, что 2023 год установил рекорд как самый теплый год со средним повышением температуры на 1,45 градуса; ВМО предупреждает, что 2024 год может быть жарче из-за Эль-Ниньо.