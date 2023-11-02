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Уряд Німеччини схвалив законопроект, який прирівнює секснасильство на війні до воєнних злочинів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сексуальне насильство в зонах конфлікту в майбутньому буде переслідуватися в Німеччині як військові злочини та злочини проти людства. Минулої доби федеральний уряд Німеччини схвалив відповідний законопроект від міністерства юстиції, що вносить зміни до міжнародного кримінального права. Про це повідомляє УНН із посиланням на німецькі державні ЗМІ.

Уряд Німеччини схвалив законопроект, який прирівнює секснасильство на війні до воєнних злочинів

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Згідно законопроекту, який був схвалений в середу, 1 листопада, федеральним урядом Німеччини визначено, що сексуальне насильство в зонах воєнних дій переслідуватимуть у німецьких судах як воєнний злочин і злочин проти людяності.

Федеральний міністр сім’ї Ліза Паус розцінила рішення кабінету як «явний знак захисту від сексуального насильства».

Цитата

«Сексуальне насильство, особливо щодо жінок, давно систематично використовується як тактична зброя в конфліктах по всьому світу терористами та в збройних конфліктах», - зазначила Паус.

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За її словами, запланована зміна закону означає, що «ми можемо ефективно переслідувати злочинців і віддавати справедливість тим, хто постраждав».

Також федеральний міністр наголосила, що новими постановами німецький уряд реагує на звірства після нападу росії на Україну.

Політик «Зелених» також згадала про терористичну атаку радикального ісламського ХАМАСу проти Ізраїлю 7 жовтня, зазначивши що обурена та пригнічена організованим та інсценованим сексуальним насильством ХАМАС над єврейськими жінками.

Раніше УНН повідомляв, що президент Латвійської республіки Едгарс Рінкевичс закликав країни об'єднатися для боротьби з гендерним та статевим насильством.

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