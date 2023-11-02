Уряд Німеччини схвалив законопроект, який прирівнює секснасильство на війні до воєнних злочинів

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сексуальне насильство в зонах конфлікту в майбутньому буде переслідуватися в Німеччині як військові злочини та злочини проти людства. Минулої доби федеральний уряд Німеччини схвалив відповідний законопроект від міністерства юстиції, що вносить зміни до міжнародного кримінального права. Про це повідомляє УНН із посиланням на німецькі державні ЗМІ.