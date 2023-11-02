Правительство Германии одобрило законопроект, который приравнивает секс-насилие на войне к военным преступлениям
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сексуальное насилие в зонах конфликта в будущем будет преследоваться в Германии как военные преступления и преступления против человечества. За прошедшие сутки федеральное правительство Германии одобрило соответствующий законопроект от министерства юстиции, вносящий изменения в международное уголовное право. Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкие государственные СМИ.
Детали
Согласно законопроекту, который был одобрен в среду, 1 ноября, федеральным правительством Германии определено, что сексуальное насилие в зонах военных действий будет преследоваться в немецких судах как военное преступление и преступление против человечности.
Федеральный министр семьи Лиза Паус расценила решение кабинета как «явный знак защиты от сексуального насилия».
Цитата
«Сексуальное насилие, особенно в отношении женщин, давно систематически используется в качестве тактического оружия в конфликтах по всему миру террористами и в вооруженных конфликтах», - отметила Паус.
Детали
По ее словам, запланированное изменение закона означает, что «мы можем эффективно преследовать преступников и воздавать справедливость тем, кто пострадал».
Также федеральный министр подчеркнула, что новыми постановлениями немецкое правительство реагирует на зверства после нападения России на Украину.
Политик «Зеленых» также упомянула о террористической атаке радикального исламского ХАМАСа против Израиля 7 октября, отметив, что возмущена и подавлена организованным и инсценированным сексуальным насилием ХАМАС над еврейскими женщинами.
Ранее УНН сообщал, что президент Латвийской республики Эдгарс Ринкевичс призвал страны объединиться для борьбы с гендерным и половым насилием.